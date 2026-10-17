Phát huy giá trị di sản văn hóa Tết cá của người Tày trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Đua cá là một trong những hoạt động đặc sắc trong Lễ hội Tết cá của người Tày ở xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tết cá hay còn gọi là Tết Khẩu ràng - Lễ đón lúa mới là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày ở xã Mậu Duệ. Tết cá gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và tập quán sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây.

Từ truyền thống trồng lúa nước kết hợp nuôi cá chép trong ruộng, đồng bào đã hình thành phong tục đón Tết cá vào ngày mùng 9/9 âm lịch hằng năm, thể hiện lòng thành kính, biết ơn tổ tiên và gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống no ấm.

Tết cá của người Tày ở xã Mậu Duệ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Trong dịp Tết cá, các gia đình chuẩn bị những món ăn truyền thống từ cá chép ruộng như cá nướng lá gừng, cá đồ măng chua, cá lam, gỏi cá và nhiều món ăn đặc trưng khác để dâng cúng tổ tiên. Đặc biệt, hoạt động đua cá tạo nên nét sinh hoạt dân gian độc đáo, mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ và góp phần gắn kết cộng đồng.

Với những giá trị văn hóa tiêu biểu, năm 2016, Tết cá của người Tày ở xã Mậu Duệ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Tết cá năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian và trải nghiệm ẩm thực truyền thống. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Lễ hội Tết cá năm nay diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và trải nghiệm ẩm thực truyền thống. Các hoạt động thi đua cá, bắt cá bằng tay, chế biến món ăn dân tộc và trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương góp phần tái hiện sinh động đời sống lao động, phong tục tập quán và nét đẹp văn hóa của đồng bào Tày.

Bên cạnh ý nghĩa bảo tồn di sản, lễ hội còn là cơ hội để giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản vật đặc trưng, trong đó có cá chép ruộng Mậu Duệ. Đồng thời quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.