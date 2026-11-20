Đình Cống Vị là di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Hà Nội, giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư làng Cống Vị. Trải qua nhiều biến thiên của thời gian và lịch sử, một số hạng mục của ngôi đình đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn cũng như nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.

Màn trống hội Lễ kỷ niệm 907 năm ngày hóa Đức Thánh Hoàng Lệ Mật và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình Cống Vị. Ảnh: Duy Khánh

Thực hiện Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 12-2-2025 của UBND quận Ba Đình (cũ), dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích đình Cống Vị được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 34,6 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 22-7-2025 và hoàn thành ngày 17-6-2026.

Với quy mô đầu tư đồng bộ, dự án tập trung tu bổ các hạng mục Đại đình, Nghi môn, Nhà Mẫu; xây dựng mới hệ thống công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang cảnh quan khu di tích. Các hạng mục được triển khai nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, góp phần tạo nên không gian di tích khang trang, trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng.

Lãnh đạo phường Ngọc Hà cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tu bổ đình Cống Vị. Ảnh: Duy Khánh

Trong quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn do chuyển giao chủ đầu tư khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các đơn vị liên quan cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, công trình đã hoàn thành, được nghiệm thu, đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Đỗ Hà Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Đỗ Hà Thanh nhấn mạnh, công trình được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 907 năm ngày hóa Đức Thánh là kết tinh của ý Đảng, lòng dân, minh chứng cho tinh thần chung sức, đồng lòng trong công tác bảo tồn di sản văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Đỗ Hà Thanh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị liên quan, cảm ơn các nhà hảo tâm, Tiểu ban Quản lý di tích, toàn thể nhân dân làng Cống Vị đã đóng góp công sức, đồng hành cùng chính quyền gìn giữ địa chỉ văn hóa tâm linh có ý nghĩa đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Lãnh đạo phường Ngọc Hà cùng các đại biểu dâng hương tại đình Cống Vị. Ảnh: Duy Khánh

Để phát huy hiệu quả công trình sau khi đưa vào sử dụng, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà đề nghị Tiểu ban Quản lý di tích, cấp ủy chi bộ, nhân dân địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo quản, duy tu các hạng mục, giữ gìn cảnh quan, môi trường di tích sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy. Các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội cần được tổ chức theo đúng quy định, nghi lễ truyền thống, bảo đảm trang nghiêm, văn minh, tiết kiệm.