Du khách tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hợp tác Việt Nam-UNESCO (1976-2026), ngày 26/11, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát huy giá trị các di sản văn hóa được UNESCO ghi danh tại Việt Nam.”

Sự kiện thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nghệ nhân và người thực hành di sản tham dự.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Minh Tuấn nhấn mạnh, 50 năm hợp tác Việt Nam-UNESCO là chặng đường có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự gắn bó ngày càng sâu sắc, hiệu quả trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa.

Trong lĩnh vực văn hóa, sự đồng hành của UNESCO góp phần nhận diện, bảo vệ, phát huy giá trị di sản, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của di sản đối với cộng đồng và phát triển bền vững, đồng thời đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Các di sản được UNESCO ghi danh phản ánh sự phong phú của lịch sử, cảnh quan, tri thức và sáng tạo văn hóa Việt Nam.

Đây cũng là kết quả nỗ lực lâu dài của cộng đồng, nghệ nhân, nhà khoa học, chính quyền và các cơ quan chuyên môn. Thời gian qua, Việt Nam từng bước hoàn thiện chính sách, pháp luật; chú trọng kiểm kê, nghiên cứu, tư liệu hóa, bảo tồn và trao truyền di sản.

Tiến sỹ Johnathan Barker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Việc ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trong năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của di sản trong phát triển đất nước. Tuy nhiên, danh hiệu quốc tế không phải là điểm kết thúc; điều quan trọng là chuyển sự ghi nhận thành hành động thiết thực, lâu dài, phù hợp với đặc điểm từng di sản và điều kiện của mỗi cộng đồng.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, di sản không chỉ được lưu giữ trong văn bản, tư liệu mà còn được duy trì thông qua hoạt động thực hành, trao truyền hằng ngày của nghệ nhân và cộng đồng. Phát huy giá trị phải gắn liền với bảo vệ di sản, không làm biến đổi bản chất hoặc tách di sản khỏi bối cảnh vốn có. Cộng đồng cần được trực tiếp tham gia bảo vệ di sản, trên cơ sở tự nguyện, được cung cấp đầy đủ thông tin và bảo đảm các quyền lợi vật chất, tinh thần.

Việc UNESCO ghi danh không có nghĩa một di sản có giá trị cao hơn những di sản khác, mà nhằm ghi nhận ý nghĩa của di sản đối với cộng đồng và sự đa dạng văn hóa.

Bên cạnh đó, ông Jonathan Wallace Baker cho rằng cần tăng cường nghiên cứu, đánh giá tác động sau ghi danh, không chỉ xem xét mức độ nhận diện hay doanh thu du lịch mà còn chú trọng khả năng duy trì thực hành, trao truyền di sản và mức độ thụ hưởng của cộng đồng.

Từ góc độ nghiên cứu, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Cầm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, việc UNESCO ghi danh giúp nâng cao nhận thức xã hội về giá trị di sản, mở ra cơ hội mới cho công tác bảo vệ, trao truyền và phát huy di sản. Tuy nhiên, cần quan tâm đến những thay đổi trong thực hành di sản và đời sống cộng đồng sau khi được ghi danh.

Phios Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Lấy ví dụ từ câu chuyện nghệ nhân Lò Văn Biến gắn bó với nghệ thuật Xòe Thái ở Nghĩa Lộ, danh hiệu quốc tế có thể làm tăng niềm tự hào của cộng đồng nhưng sức sống của di sản vẫn được duy trì nhờ công sức của nhiều thế hệ. Việc đưa di sản vào các hoạt động du lịch, văn hóa cũng có thể làm thay đổi không gian sinh hoạt, cách thực hành và phương thức trao truyền. Vì vậy, cần phân biệt những thay đổi xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng với những điều chỉnh nhằm phục vụ quản lý, trình diễn hoặc thị trường.

Do đó, cần đánh giá thực chất mức độ tham gia của người dân vào quá trình quản lý, bảo vệ di sản và phân chia lợi ích. Việc đánh giá hiệu quả không chỉ dựa vào lượng khách, doanh thu mà cần có nghiên cứu thực địa dài hạn để nhận diện những thay đổi trong sinh kế, quan hệ xã hội và khả năng duy trì di sản qua các thế hệ.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, giữa yêu cầu quảng bá di sản với việc duy trì không gian và thực hành văn hóa của cộng đồng. Các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường nghiên cứu, đánh giá tác động sau ghi danh; bảo đảm cộng đồng được tham gia thực chất vào quá trình quản lý, bảo vệ và quyết định những vấn đề liên quan đến di sản; đồng thời bảo vệ quyền lợi và bảo đảm người thực hành được thụ hưởng từ các hoạt động phát huy giá trị di sản.

Các đại biểu cũng đề xuất nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, chính quyền địa phương và cộng đồng; sử dụng nguồn lực dành cho di sản có trọng tâm, hiệu quả; gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường văn hóa, gìn giữ bản sắc và cải thiện sinh kế người dân. Qua đó, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam, bảo đảm di sản không chỉ được ghi danh mà tiếp tục có sức sống trong cộng đồng và được trao truyền qua các thế hệ./.