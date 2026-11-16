Phát huy giá trị di sản, lan tỏa sức mạnh đoàn kết dân tộc

Biểu diễn trống hội. (Ảnh: HOÀI THU)

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, việc đưa các giá trị di sản vào những hoạt động gần gũi với đời sống cộng đồng có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và chủ động tham gia gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Đưa di sản vào đời sống đương đại

Phát huy giá trị di sản cần gắn với nhu cầu hưởng thụ văn hóa và sự tham gia chủ động của người dân. Bên cạnh bảo tồn di tích, duy trì các loại hình nghệ thuật truyền thống, việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở tạo điều kiện để những giá trị lịch sử, văn hóa được tiếp nối và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề “Tinh hoa di sản - Rạng ngời đất Tổ” được tổ chức tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, mới đây, thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao quần chúng.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề “Tinh hoa di sản-Rạng ngời đất Tổ”. (Thực hiện: HOÀI THU-QUANG HUY)

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn quy mô lớn, thu hút hàng nghìn người tham gia. Trong đó, khoảng 1.000 hội viên Quý bà Việt Nam ASEAN cùng trình diễn trong trang phục áo dài, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ và giá trị trang phục truyền thống. Hoạt động góp phần tạo không gian giao lưu, kết nối các tầng lớp nhân dân, đồng thời khơi dậy sự quan tâm đối với trang phục truyền thống và các phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở.

Thể thao quần chúng cũng được kết nối với các hoạt động văn hóa thông qua múa Lân-Sư-Rồng, trò chơi dân gian, kéo co, đấu vật. Những hình thức vận động quen thuộc tạo cơ hội để người dân trực tiếp trải nghiệm, rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu và duy trì các sinh hoạt mang đậm bản sắc truyền thống. Qua đó, phong trào thể dục thể thao có thêm không gian phát triển, gắn với nhu cầu hưởng thụ văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, nét đẹp di sản còn được chuyển tải qua âm nhạc với ca khúc “Phú Thọ ngày mới” do đạo diễn, nhạc sĩ Lê Thế Song sáng tác. Tác phẩm giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của 3 tỉnh trước sáp nhập, gồm: Trống quân Đức Bác của Vĩnh Phúc, Hát xoan của Phú Thọ và văn hóa Mường của Hòa Bình.

Đạo diễn, nhạc sĩ Lê Thế Song cho biết, màn đồng diễn trên nền ca khúc được sáng tác thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ đây cũng là sự lan tỏa lớn về ý nghĩa, giá trị văn hóa, cũng như sự đồng thuận, đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, hướng tới cuộc sống vui đẹp và hưng thịnh”.

Cùng với các tiết mục trống hội, trống quân, dân ca, ca khúc cách mạng, chương trình trình diễn áo dài Quốc phục với sự tham gia của các diễn viên, người mẫu nhí cũng tạo thêm sức hấp dẫn. Việc đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào các hình thức biểu diễn phù hợp với nhiều lứa tuổi giúp thế hệ trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu, tiếp nhận và nuôi dưỡng ý thức gìn giữ di sản. Qua đó, các giá trị văn hóa được trao truyền giữa các thế hệ, góp phần tăng cường sự gắn kết trong đời sống xã hội.

Tăng gắn kết trong xây dựng đời sống văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lực lượng, trong đó người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa. Sự tham gia của các hội, đoàn thể, câu lạc bộ và tổ chức xã hội sẽ tạo thêm nguồn lực, làm phong phú nội dung sinh hoạt, mở rộng giao lưu giữa các địa phương và tăng cường sự gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân.

Bà Chu Thị Việt Giang, Chủ tịch Hội Quý bà duyên dáng toàn cầu, Chủ tịch Hiệp hội Quý bà Việt Nam ASEAN, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, mục tiêu của sự kiện là lan tỏa các giá trị di sản, truyền thống và văn hóa Việt Nam đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Ban tổ chức mong muốn duy trì hoạt động từ một đến hai lần mỗi năm, tạo điều kiện để phụ nữ các địa phương giao lưu, gắn kết, cùng tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc.

Khoảng 1.000 hội viên Quý bà Việt Nam ASEAN cùng trình diễn trong trang phục áo dài, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ và giá trị trang phục truyền thống. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bà Phan Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Quý bà tỉnh Quảng Ninh cho rằng, các hoạt động giao lưu liên vùng tạo cơ hội để địa phương giới thiệu nét đặc sắc về văn hóa, con người và tiềm năng du lịch. Theo bà, việc tăng cường kết nối giữa các hội viên, tổ chức và người dân sẽ mở rộng khả năng quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nhẫn, Chủ tịch Tổ chức Phụ nữ với di sản Việt tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, ý nghĩa của các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW năm 2023. Việc huy động sự tham gia của các tổ chức phụ nữ, tổ chức xã hội và người dân ở nhiều địa phương sẽ tạo thêm nguồn lực duy trì phong trào, đưa các giá trị văn hóa vào đời sống.

Bà Nhẫn cũng đề xuất tăng cường liên kết, hợp tác giữa các vùng miền, mở rộng sự phối hợp giữa các tổ chức, qua đó phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển đất nước.

Để các hoạt động văn hóa cơ sở tạo được sức lan tỏa lâu dài, cần chú trọng chất lượng nội dung, tính thường xuyên và sự tham gia thực chất của người dân, tránh chạy theo quy mô hoặc hình thức. Khi di sản được gìn giữ và phát huy bằng những hoạt động gần gũi với đời sống, các giá trị truyền thống sẽ có thêm sức sống, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.