Chiều 27/11, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng đã đến thăm và làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Cùng dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số; ông Nguyễn Anh Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và Ban lãnh đạo Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng làm việc với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh đã khái quát tình hình hoạt động, công tác trưng bày, bảo quản và phát huy giá trị các bộ sưu tập; đồng thời thông tin về kết quả ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giới thiệu, quảng bá mỹ thuật.

Đến nay, Bảo tàng đã số hóa hơn 20.000 hiện vật, triển khai hệ thống thuyết minh đa phương tiện, tour tham quan 3D, triển lãm trực tuyến và các sản phẩm trải nghiệm tương tác dành cho công chúng.

Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra công tác trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cần xác định rõ sứ mệnh và những giá trị muốn mang lại cho xã hội. Việc phát huy giá trị mỹ thuật không chỉ dừng ở giới thiệu tác phẩm mà quan trọng hơn là giúp công chúng quan tâm, hiểu và cảm nhận được cái đẹp của mỹ thuật.

Thứ trưởng gợi mở Bảo tàng cần xây dựng những chỉ tiêu cụ thể trong chiến lược phát triển, như tỷ lệ người dân quan tâm đến mỹ thuật, mức độ hiểu biết và khả năng tiếp cận các giá trị mỹ thuật thông qua hoạt động tham quan, trải nghiệm. Đây sẽ là cơ sở đánh giá hiệu quả thực chất của công tác phát huy giá trị di sản.

Hệ thống thuyết minh tự động tại mỗi hiện vật có thể thao tác dễ dàng ngay trên điện thoại cá nhân của khách tham quan. Ảnh: Việt Hùng

Về chuyển đổi số, Thứ trưởng lưu ý cần tránh tư duy coi công nghệ là mục tiêu, bởi công nghệ chỉ là phương tiện để thực hiện sứ mệnh của Bảo tàng. Trên cơ sở xác định rõ định hướng phát triển, Bảo tàng cần lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp, tạo ra những sản phẩm và trải nghiệm mới, mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng trong nước và quốc tế với lịch sử, thành tựu, đặc trưng và bản sắc mỹ thuật Việt Nam.

Một định hướng đáng chú ý được Thứ trưởng đặt ra là nhìn nhận mỹ thuật dưới góc độ công nghiệp văn hóa, chú trọng khả năng tạo ra giá trị kinh tế từ các hoạt động của Bảo tàng. Theo đó, Bảo tàng cần nghiên cứu tư duy quản trị và phương thức vận hành theo hướng doanh nghiệp, tìm kiếm các mô hình hoạt động phù hợp, phát triển nguồn thu ổn định.

Thứ trưởng nhấn mạnh, doanh thu và lợi nhuận không phải mục tiêu cuối cùng, mà là nguồn lực để Bảo tàng chủ động hơn trong đầu tư chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra công tác trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng

Việc phát triển kinh tế từ các giá trị mỹ thuật cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với mục tiêu bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc văn hóa và góp phần xây dựng sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.

Những định hướng được Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng gợi mở đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trong đó chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm công chúng và phát triển các mô hình kinh tế văn hóa cần được triển khai đồng bộ, hướng tới đưa mỹ thuật Việt Nam đến gần hơn với đời sống xã hội.