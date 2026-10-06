Phát huy giá trị di sản để thúc đẩy du lịch Đồng bằng sông Hồng

Toàn cảnh Hội thảo khoa học tham vấn ý kiến đối với Dự thảo Đề án “Phát triển du lịch Đồng bằng sông Hồng, trọng tâm là du lịch văn hóa gắn với di sản và hướng tới phát triển kinh tế - xã hội”.

Hội thảo đặt ra vấn đề làm thế nào để nguồn tài nguyên văn hóa, di sản phong phú của Đồng bằng sông Hồng không chỉ được bảo tồn tốt mà còn được kết nối, phát huy hiệu quả, trở thành những sản phẩm du lịch có giá trị, tạo sinh kế cho người dân và đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Đồng bằng sông Hồng là cái nôi của văn minh sông Hồng, nơi phát tích và dựng nghiệp của nhiều triều đại trong lịch sử dân tộc, đồng thời là một trong những vùng có mật độ di sản văn hóa cao nhất cả nước. Bên cạnh những trung tâm di sản như Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà, Quần thể danh thắng Tràng An, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Tây Yên Tử - Côn Sơn - Kiếp Bạc..., Đồng bằng sông Hồng còn sở hữu hệ thống di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề và nhiều giá trị văn hóa. Đây là lợi thế đặc trưng để vùng phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa có chiều sâu và sức hấp dẫn.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi nhấn mạnh: Cùng với nguồn tài nguyên phong phú, các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã tạo nền tảng mới cho phát triển du lịch. Việc triển khai Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng, cùng các chủ trương mới về phát triển văn hóa, du lịch và tổ chức lại không gian phát triển quốc gia, trong đó có việc điều chỉnh quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng, đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết vùng, phát huy các giá trị văn hóa, di sản để tạo động lực tăng trưởng mới.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi chủ trì hội thảo.

Đặc biệt, trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh hiện nay. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn mở ra cơ hội tổ chức lại không gian du lịch theo hướng quy mô lớn hơn, tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn lực.

Hội thảo diễn ra với hai phiên thảo luận. Tại phiên thứ nhất, đại diện các địa phương và các nhà khoa học tập trung xác định những sản phẩm có khả năng bổ trợ lẫn nhau, xây dựng các tuyến, chuỗi liên kết liên tỉnh và đề xuất phương án tổ chức khai thác hiệu quả.

Phiên hai, các đại biểu tập trung trao đổi về cơ chế phối hợp liên kết, xác định thị trường mục tiêu, triển khai hoạt động quảng bá, xúc tiến chung, chia sẻ thông tin, đồng thời làm rõ vai trò của doanh nghiệp và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định: Dự thảo Đề án “Phát triển du lịch Đồng bằng sông Hồng, trọng tâm là du lịch văn hóa gắn với di sản và hướng tới phát triển kinh tế - xã hội” là một đề án có ý nghĩa rất quan trọng trong thời điểm chúng ta triển khai tổ chức lại không gian du lịch của các tỉnh. Đề án đã kịp thời cập nhật Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và xác định du lịch đóng góp quan trọng vào tăng trưởng hai con số.

Ông Hải đã có những ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Phát triển du lịch Đồng bằng sông Hồng, trọng tâm là du lịch văn hóa gắn với di sản và hướng tới phát triển kinh tế - xã hội” trong vấn đề liên kết vùng.

Từ góc độ địa phương, ông Trần Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho rằng: Đề án đã tổng hợp rất chi tiết, cô đọng được nhiều vấn đề cốt lõi mà thực tiễn phát triển du lịch hiện nay đang đặt ra cần tập trung giải quyết.

Tuy nhiên theo ông Ngọc, Dự thảo hiện tại đang đánh giá mức độ giá trị khoa học đối với cụm di sản tiêu biểu Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà ở mức thấp. Từ đó ông đề xuất điều chỉnh xem xét điều chỉnh đánh giá giá trị khoa học từ mức thấp lên mức cao.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã trao đổi, tham vấn nhiều nội dung, góp phần tiếp tục hoàn thiện Đề án theo hướng có trọng tâm, khả thi; qua đó bảo tồn và phát huy hiệu quả hơn các giá trị văn hóa, di sản của Đồng bằng sông Hồng, từng bước đưa nguồn tài nguyên này trở thành động lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của vùng.