Phát huy giá trị Cuộc thi chính luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Huy Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh, giá trị của cuộc thi cần tiếp tục được phát huy thông qua việc đưa các tác phẩm chất lượng vào thực tiễn. Những bài viết, chương trình phát thanh, truyền hình và video clip có sức thuyết phục cần được phổ biến rộng rãi; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lan tỏa thông tin tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đánh giá cao sự phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện của các tác phẩm dự thi. Nhiều tác giả đã vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời đổi mới phương thức truyền tải thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; qua đó, góp phần cung cấp thông tin chính xác, định hướng dư luận và nâng cao khả năng nhận diện, phản bác thông tin sai lệch.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên và nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn và kỹ năng số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một yêu cầu quan trọng là gắn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với giải quyết những vấn đề thực tiễn mà nhân dân quan tâm. Chất lượng phục vụ nhân dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và thành tựu phát triển của tỉnh cần trở thành chất liệu cho các tác phẩm chính luận. Những nội dung xuất phát từ thực tiễn, có luận cứ rõ ràng, lập luận chặt chẽ sẽ góp phần nâng cao tính thuyết phục và sức lan tỏa. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy cần lựa chọn, nhân rộng cách làm hiệu quả, bồi dưỡng tác giả có triển vọng, xây dựng lực lượng sáng tác chính luận ngày càng chất lượng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi.

Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát động, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức cuộc thi cấp tỉnh với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”. Ngay sau khi phát động, các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan trong hệ thống chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia.

Cuộc thi nhận được gần 3.050 tác phẩm thuộc 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip. Trong đó, 512 tác phẩm được lựa chọn tham gia vòng thi cấp tỉnh. Qua vòng sơ loại, Ban Tổ chức lựa chọn 380 tác phẩm đáp ứng thể lệ để đưa vào chấm thi. Kết quả, Ban Tổ chức quyết định trao giải cho các tác giả xuất sắc; đồng thời lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu gửi tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

Các tác phẩm dự thi thể hiện sự đầu tư nghiêm túc về nội dung, hình thức, tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị của các tác giả. Việc kết hợp giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và đổi mới phương thức truyền thông đã góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong tình hình mới.

Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức trao giải cho 39 giải; trong đó có 3 giả A, 6 giải B, 10 giải C, còn lại là giải Khuyến khích. Ngoài ra, 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và hưởng ứng cuộc thi đã được biểu dương, khen thưởng.