Phát huy giá trị của Làng nghề ẩm thực Hà Thành
Ẩm thực dân gian phản ánh tập quán, phong tục đặc trưng của từng vùng, miền. Với lịch sử lâu đời ẩm thực Hà Nội như một kênh truyền tải nét thanh lịch, hào hoa, tao nhã của người dân đất Kinh kỳ, đồng thời cũng là di sản văn hóa khi mỗi món ăn đều gắn với những câu chuyện lịch sử, được bồi đắp qua bao thế hệ, tạo nên một phần hồn cốt của đất Thăng Long – Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-huy-gia-tri-cua-lang-nghe-am-thuc-ha-thanh-421344.htm