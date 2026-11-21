Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 33 và tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong cộng đồng khu vực, khẳng định một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ với tâm thế chủ động, trách nhiệm, cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường và thịnh vượng.

Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 33 được tổ chức tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tạo nên không khí rất đặc biệt cho hội nghị, đó là sự năng động, cởi mở, tràn đầy sức sáng tạo.

Từ một làng chài nhỏ bé, lạc hậu, được lựa chọn làm nơi thử nghiệm kinh tế thị trường, chỉ trong vài thập kỷ, Thâm Quyến đã chuyển mình thành một đô thị quốc tế hiện đại, biểu tượng của sự phát triển năng động, mở cửa và hội nhập của Trung Quốc, đang tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trở thành trung tâm công nghệ cao, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Nơi diễn ra Tuần lễ cấp cao vì thế đã trở thành câu chuyện đầy hấp dẫn, gợi mở những trao đổi giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế về tầm nhìn quy hoạch, những tiến bộ công nghệ mạnh mẽ và quá trình hiện đại hóa nền kinh tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, sự phát triển của Thâm Quyến cho thấy ý nghĩa của việc gắn đổi mới tư duy, cải cách thể chế với khơi dậy sức sáng tạo của con người và doanh nghiệp. Những kinh nghiệm đó có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình phát triển.

Với những nỗ lực số hóa và chuyển đổi thông minh, năm 2024, Thâm Quyến đã được trao Giải thưởng Thành phố thông minh thế giới. Những bài toán nan giải của một đô thị lớn như nhu cầu đi lại, điểm đỗ xe, trật tự đô thị, an toàn giao thông… đã được thành phố từng bước xử lý hiệu quả trên nền tảng số.

Thâm Quyến đang thử nghiệm mô hình “City in the Cloud” - một hệ sinh thái quản trị hoàn toàn số hóa, các dữ liệu như thủ tục hành chính, giáo dục, y tế, giao thông… được kết nối và xử lý tập trung trên nền tảng điện toán đám mây nhằm xây dựng mô hình quản trị hiện đại và “chính quyền không giấy”. Có thể dễ dàng cảm nhận được những nỗ lực ấy qua việc tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2026. Dù tập trung rất đông các đoàn khách quốc tế và báo chí các nước đến dự hội nghị nhưng tất cả đều được đón tiếp nhiệt tình, chu đáo thông qua việc bố trí lực lượng khoa học kết hợp ứng dụng công nghệ số, AI trong công tác phục vụ. Cùng với sự hiện đại, thành phố còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp xanh tươi và giàu bản sắc văn hóa. Nhiều kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học hỏi để triển khai năm APEC 2027 và tổ chức Tuần lễ cấp cao tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Với chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, APEC 2027 có hành trình đi qua các miền đất của Việt Nam với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân và hội tụ tại đảo ngọc Phú Quốc. Trong hành trình ấy, Việt Nam cũng sẽ kể với bạn bè thế giới câu chuyện về sự vươn lên mạnh mẽ, biến những khó khăn, thách thức trở thành động lực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026: Cách đây 40 năm, Việt Nam bắt đầu công cuộc Đổi mới. Quyết định có ý nghĩa lịch sử này đã thay đổi vận mệnh phát triển của đất nước. Bài học lớn rút ra là: Đổi mới tạo ra động lực phát triển, mở cửa mang đến những cơ hội mới và hội nhập giúp chúng ta cùng lớn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, mỗi bước chuyển mình để tiến gần hơn cùng thế giới cũng là một bước Việt Nam đổi mới chính mình. Việt Nam đã lựa chọn mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, nhằm tạo nền tảng cho phát triển quốc gia đến năm 2045. Sự chuyển đổi này không chỉ là lời giải cho bài toán vĩ mô của quốc gia, mà còn là cam kết đồng hành và đóng góp thiết thực nhất của Việt Nam vào sự phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Với ba ưu tiên Mở cửa, Đổi mới và Hợp tác, APEC 2026 tại Trung Quốc mang ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay. Đại biểu dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã tập trung thảo luận về tình hình, xu thế phát triển lớn của kinh tế thế giới và khu vực, các cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng, thương mại và đầu tư, cũng như các định hướng hợp tác của APEC trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về tăng cường hợp tác và gắn kết giữa các nền kinh tế nhằm tận dụng cơ hội và ứng phó các thách thức chung; đồng thời đề xuất ba định hướng lớn nhằm phát huy vai trò của APEC: Tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở; khai mở những không gian phát triển mới và kiến tạo động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng lòng tin, duy trì ổn định cho phát triển… Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được các nhà lãnh đạo APEC đánh giá cao, nhất là các định hướng lớn trong giai đoạn mới.

Tinh thần ấy đã được lan tỏa thông qua các hoạt động rất sôi động của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm quan trọng, trao đổi sâu rộng về quan hệ hai Đảng, hai nước, trong đó, không chỉ nhấn mạnh yêu cầu giữ vững đà phát triển tích cực của quan hệ song phương mà còn thống nhất phương hướng tiếp tục nâng tầm, làm sâu sắc hợp tác trong giai đoạn mới, gắn với những mục tiêu phát triển và lợi ích của người dân, doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều dư địa hợp tác về kết nối hạ tầng, logistics, khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, trên cơ sở những định hướng hợp tác đã được APEC xác lập, hai bên cần tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối và sức chống chịu của chuỗi cung ứng; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số; hợp tác phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững. Những nỗ lực ấy cần hướng tới mở rộng cơ hội để người dân và doanh nghiệp tham gia, đóng góp và hưởng lợi từ sự phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực giữa Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước và đề nghị 5 định hướng lớn: Cùng phát triển năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược; đặt đào tạo nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài ở vị trí trung tâm của hợp tác; gắn đổi mới sáng tạo với liên kết công nghiệp, phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp; tạo môi trường hợp tác thuận lợi, minh bạch, ổn định, cùng có lợi; tổ chức thực hiện quyết liệt, lấy kết quả thực tế làm thước đo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo nền kinh tế bên lề Hội nghị cấp cao APEC, trao đổi nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác và tranh thủ sự ủng hộ; dự các Diễn đàn Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn Trung Quốc, Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực tây nam Trung Quốc, tiếp các lãnh đạo tập đoàn lớn của Trung Quốc, bày tỏ quan điểm, mong muốn của Việt Nam, thúc đẩy liên kết kinh tế và những cơ hội hợp tác mới, chuyển hóa các cam kết, các tiềm năng thành những dự án cụ thể, góp phần vào sự phát triển của mỗi nền kinh tế và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, các diễn đàn thu hút đông đảo đại biểu đại diện các cơ quan quản lý, lãnh đạo địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp của hai nước tham dự. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tham gia tích cực các hoạt động APEC, thể hiện tầm vóc, năng lực mới và khả năng đóng góp thực chất của Việt Nam vào hợp tác APEC.

Kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc đã góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam, tạo nền tảng và động lực mới để Việt Nam tiếp tục củng cố, nâng tầm các mối quan hệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước và hòa bình, hợp tác, thịnh vượng chung của khu vực.