Các đại biểu tham quan không gian trưng bày chuyên đề "Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình" lần thứ I, năm 2026.

Chuyên đề trưng bày giới thiệu tới công chúng hơn 200 hiện vật, cổ vật tiêu biểu từ Bảo tàng tỉnh và các nhà sưu tập tư nhân, phản ánh xuyên suốt tiến trình lịch sử từ văn hóa Hòa Bình, Đông Sơn đến các triều đại phong kiến Việt Nam. Sự kiện tạo không gian kết nối giữa bảo tàng, giới nghiên cứu, nhà sưu tập với công chúng; đồng thời là hình thức giáo dục truyền thống trực quan, sinh động cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Ninh Bình trong việc tổ chức hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm thể chế hóa công tác bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc bảo tồn và phát huy giá trị cổ vật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chuyên đề trưng bày giới thiệu tới công chúng hơn 200 hiện vật, cổ vật tiêu biểu từ Bảo tàng tỉnh và các nhà sưu tập tư nhân phản ánh tiến trình lịch sử từ văn hóa Hòa Bình, Đông Sơn đến các triều đại phong kiến Việt Nam. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, du lịch Việt Nam đang trong xu thế chuyển dịch tất yếu sang du lịch trải nghiệm văn hóa đích thực, đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất. Việc giới thiệu, tôn vinh di sản không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn giáo dục truyền thống yêu nước, hướng con người tới các giá trị chân – thiện – mỹ. Sự kiện này sẽ trở thành tiền đề để Trưng bày cổ vật Ninh Bình phát triển thành thương hiệu văn hóa, điểm đến đặc sắc giúp du khách trong và ngoài nước tìm hiểu lịch sử, qua đó khẳng định bản sắc, sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc trưng bày, ông Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình khẳng định, Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, lưu giữ nhiều dấu ấn đặc biệt gắn với các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý. Mỗi cổ vật là một "thông điệp" lịch sử, giúp thế hệ hôm nay hiểu sâu hơn về cội nguồn, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch bền vững tại địa phương.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày chuyên đề "Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình" lần thứ I, năm 2026.

Nhấn mạnh quan điểm bảo tồn không phải là giữ gìn thụ động mà phải làm cho di sản tiếp tục "sống" trong đời sống đương đại, ông Ngô Thanh Tuân đề nghị các cơ quan, đơn vị, đội ngũ làm công tác văn hóa, bảo tàng, di tích tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong nhận diện, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; đổi mới cách thức trưng bày, truyền thông, ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp; tăng cường kết nối giữa bảo tàng, di tích với nhà trường, cộng đồng và hoạt động du lịch để giá trị văn hóa thực sự đến với đông đảo nhân dân và du khách. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cũng ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp thầm lặng, tâm huyết của các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nhà sưu tập và nhân dân trong việc sưu tầm, gìn giữ "hồn cốt" quê hương.

Trong khuôn khổ chương trình, Tọa đàm khoa học chuyên sâu về công tác quản lý cổ vật cũng được tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác kiểm kê, nhận diện, lập hồ sơ và bảo quản cổ vật đúng quy định pháp luật.

Chuyên đề trưng bày giới thiệu tới công chúng hơn 200 hiện vật, cổ vật tiêu biểu từ Bảo tàng tỉnh và các nhà sưu tập tư nhân phản ánh tiến trình lịch sử từ văn hóa Hòa Bình, Đông Sơn đến các triều đại phong kiến Việt Nam.

Trưng bày chuyên đề "Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình" lần thứ I mở cửa phục vụ du khách tham quan từ ngày 21/11 đến hết ngày 31/12/2026 tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.