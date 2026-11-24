Phát huy di sản văn hóa quân sự trong giáo dục truyền thống
Sáng 24/11, các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra sôi nổi tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhằm khẳng định vai trò của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-huy-di-san-van-hoa-quan-su-trong-giao-duc-truyen-thong-246261124154618047.htm