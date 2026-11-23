Hoạt động nhằm hướng tới gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Ẩm thực.

Đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi định hướng, nhận diện nguồn lực và đề xuất những hoạt động ưu tiên để phát huy di sản văn hóa ẩm thực Huế gắn với phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Với chủ đề “Huế – Kinh đô Ẩm thực”, tọa đàm đặt trọng tâm vào việc kết nối bảo tồn với sáng tạo và phát triển sản phẩm. Các nội dung trao đổi hướng đến nâng cao chất lượng trải nghiệm ẩm thực, tạo cơ hội truyền nghề, phát triển sinh kế cho người giữ nghề và tăng sự tham gia của doanh nghiệp, người dân trong xây dựng thương hiệu điểm đến.

Trình bày định hướng chuẩn bị hồ sơ ứng cử gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Ẩm thực năm 2027, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế cho hay, quá trình xây dựng hồ sơ được xác định gắn với bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao sinh kế cho các chủ thể sáng tạo, trong đó nghệ nhân, đầu bếp, hộ kinh doanh và cộng đồng giữ vai trò trung tâm. Công tác chuẩn bị tập trung vào sáu nhóm dữ liệu chính gồm: tài sản văn hóa ẩm thực; nghệ nhân và người thực hành; doanh nghiệp; không gian ẩm thực và vùng nguyên liệu; đào tạo; hợp tác quốc tế. Các nhiệm vụ ưu tiên được đặt ra là kiện toàn cơ chế điều phối, xây dựng Bản đồ hệ sinh thái ẩm thực Huế, tham vấn Kế hoạch hành động 4 năm và hoàn thiện hồ sơ song ngữ.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, định hướng “Huế – Kinh đô của ẩm thực hài hòa” cần có sự kết hợp hài hòa giữa các dòng ẩm thực, giữa con người với thiên nhiên và mùa vụ, giữa bảo tồn di sản với phát triển sinh kế bền vững. Trong đó, quá trình xây dựng hệ sinh thái sáng tạo ẩm thực cần chú trọng mở rộng cơ hội tham gia cho phụ nữ, thanh niên yếu thế và người khuyết tật.

Nhìn nhận ở góc độ phát triển sản phẩm và vận hành điểm đến, Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam Chử Hồng Minh nhấn mạnh, việc gìn giữ và phát huy văn hóa ẩm thực phải bắt đầu từ thực hành thường ngày tại chợ, căn bếp và cộng đồng; đồng thời đề xuất các bước đánh giá mức độ sẵn sàng của điểm đến, xây dựng chiến lược dựa trên kiểm kê tài sản và phát triển năng lực triển khai; chú trọng đào tạo, kết nối doanh nghiệp, tổ chức trải nghiệm ẩm thực đa giác quan, đổi mới sáng tạo và xúc tiến thị trường.

Bà Nguyễn Thị Đông Phương, Founder và CEO TPG Hospitality đề xuất 6 nhóm giải pháp gồm: xây dựng kho dữ liệu di sản ẩm thực; phát triển bảo tàng văn hóa ẩm thực sống; tôn vinh vai trò nghệ nhân; thiết kế sản phẩm du lịch trải nghiệm ẩm thực; phát triển hệ sinh thái xanh và nâng cao năng lực quảng bá quốc tế.

Founder và CEO TPG Hospitality mong muốn, mô hình bảo tàng ẩm thực sống được gợi mở theo hướng tạo không gian để du khách trực tiếp quan sát, lắng nghe, thực hành và thưởng thức. Các chủ đề trải nghiệm có thể phát triển quanh văn hóa ẩm thực phủ đệ, khám phá chợ và bếp Huế, văn hóa mắm, hành trình từ nông trại đến bàn ăn, ẩm thực chay và văn hóa Thiền…

Chiều cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Nhóm chuyên gia kỹ thuật lượng giá phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Xác định đối tượng lượng giá tổng giá trị kinh tế - TEV của Di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế” (Phạm vi và Giá trị). Hoạt động nhằm chuẩn bị cơ sở chuyên môn để chủ động triển khai sau khi Đề án “Định giá kinh tế di sản - TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới ở Việt Nam” được Chính phủ phê duyệt. Nội dung tập trung trao đổi, thảo luận về việc xác định đầy đủ đối tượng, phạm vi và các thành tố giá trị cần lượng giá của Di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế. Đây là đề án đầu tiên trong chuỗi 8 đề án lượng giá các di sản thế giới tại Việt Nam do Cục Di sản Văn hóa chủ trì.