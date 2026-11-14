Phát huy di sản 'Thăng Long Kẻ Nghệ' để phát triển kinh tế sáng tạo

Lễ hội do UBND TP Hà Nội phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Thủ đô trong phát huy nguồn lực văn hóa, di sản và sức sáng tạo của con người, đưa công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”.

Phát biểu tại Lễ khai mạc vào tối 13/11 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chia sẻ: “Năm 2026, Lễ hội bước sang mùa thứ năm với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ”, chủ đề “Kinh tế sáng tạo”. Thông qua mạch kết nối “Thị – Phố – Nghề” và ba trục triển khai: Kinh tế sáng tạo, Nghệ thuật liên ngành và Đồng sáng tạo, Lễ hội hướng tới kết nối, phát huy các nguồn lực văn hóa, di sản và sáng tạo, hình thành những giá trị mới phục vụ phát triển đô thị".

Với thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài; góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ khai mạc.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker đánh giá cao việc tổ chức lễ hội năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, tạo thêm những không gian văn hóa sống động cho người dân và du khách, khơi thông nguồn lực sáng tạo trong xã hội và từng bước nâng cao sức hấp dẫn, bản sắc và năng lực cạnh tranh, qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của thành phố đầu tiên tại Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu và hợp tác quốc tế, lan tỏa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng chia sẻ: “Bằng cách đặt các nghề thủ công truyền thống vào cuộc đối thoại với nghệ thuật, kiến ​​trúc và thiết kế đương đại, lễ hội năm nay mở ra cho chúng ta những hình dung về cách mà tri thức cùng sự khéo léo của các thế hệ nghệ nhân có thể khơi nguồn cho những biểu đạt sáng tạo, sản phẩm và cơ hội mới.”

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội.

Tiếp nối hành trình xây dựng Hà Nội – Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng: Từ một sự kiện văn hóa thường niên trở thành không gian kết nối, thử nghiệm và thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo đô thị.

Với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, lễ hội khơi dậy truyền thống tài hoa của đất Kẻ Chợ – nơi hội tụ các phường nghề, làng nghề, nghệ nhân và những người sáng tạo qua nhiều thế hệ. Từ nền tảng di sản ấy, lễ hội đặt ra cách tiếp cận mới: Kết nối nghề truyền thống với thiết kế đương đại, nghệ thuật với công nghệ, di sản với thị trường; từng bước chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế sáng tạo.

Điểm mới nổi bật của mùa lễ hội năm nay là việc tổ chức theo 5 cụm không gian: Quảng trường Sáng tạo; Đại Triển lãm Chợ Đồng Xuân; Đình và di tích trong phố cổ; Công viên Thống Nhất; Rạp hát và Sân khấu cộng đồng. Mỗi không gian mang một sắc thái riêng, cùng kết nối thành hành trình khám phá mạch nguồn “Thị – Phố – Nghề” của Thăng Long – Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật "Thăng Long Kẻ Nghệ" - tâm điểm của đêm khai mạc.

Tâm điểm của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Thăng Long Kẻ Nghệ”, được dàn dựng trên sân khấu thủy đình đương đại bên hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia biểu diễn của 110 nghệ sĩ. Đêm khai mạc cũng đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi chương trình “Hà Nội sáng đèn”, đưa nghệ thuật và di sản đến gần hơn với công chúng tại các nhà hát, rạp cổ, bảo tàng, khu chợ và không gian công cộng của Hà Nội.

Tại lễ khai mạc, Hà Nội đã ra mắt nền tảng số văn hoá – du lịch HanoiGo trên ứng dụng iHanoi và tại địa chỉ hanoigo.hanoi.gov.vn. HanoiGo được định hướng trở thành nền tảng thông tin số tập trung về văn hóa và du lịch Hà Nội, tích hợp dữ liệu đa dạng về các điểm đến, di tích, danh lam thắng cảnh, không gian văn hóa, ẩm thực, cơ sở lưu trú, sự kiện và tour du lịch.

Trong 16 ngày diễn ra, lễ hội mở ra những cuộc gặp gỡ giữa di sản, nghệ thuật, nghề truyền thống, công nghệ và thị trường sáng tạo tại 5 cụm không gian trọng điểm. Tại Chợ Đồng Xuân – một trong những biểu tượng thương mại của Hà Nội, có Đại Triển lãm Chợ Đồng Xuân. Tại đây, hoạt động kinh doanh thường nhật được kết nối với thực hành nghệ thuật và thiết kế sáng tạo. Tại các đình và di tích trong phố cổ, chuỗi hoạt động “Chuyện Đình trong Phố” (14–28/11), do nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn khởi xướng và giám tuyển, đưa nghệ thuật đương đại vào 12 đình, hội quán, không gian di sản. Các hoạt động trải nghiệm in mộc bản, sơn mài, nhuộm lụa, trang trí quạt và bộ hành khám phá phố nghề góp phần đánh thức giá trị các di tích, kết nối nghệ nhân với thế hệ trẻ, thúc đẩy trao truyền tri thức và nghề truyền thống. Tại các nhà hát, rạp cổ và không gian biểu diễn, chương trình “Hà Nội sáng đèn” kết nối gần 30 nghệ sĩ quốc tế cùng hơn 150 nghệ sĩ, nghệ nhân, vũ công Việt Nam trong các hoạt động trình diễn liên ngành. Tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, không gian sáng tạo trung tâm của lễ hội, quy tụ 200 đơn vị sáng tạo với các triển lãm và hội chợ tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp và công chúng. Tại Công viên Thống Nhất, chương trình “Ươm mầm Sáng tạo” với thông điệp “Gieo mầm một vòng xanh” mở ra không gian thử nghiệm dành cho các ý tưởng sáng tạo của người trẻ. Bên cạnh các hoạt động triển lãm, trình diễn và trải nghiệm, lễ hội còn tổ chức hơn 10 tọa đàm, hội thảo chuyên đề về kinh tế sáng tạo, thiết kế, di sản đô thị và phát triển thị trường, hướng tới tìm kiếm các giải pháp để những ý tưởng, dự án và mô hình sáng tạo tiếp tục được duy trì, phát triển sau khi lễ hội kết thúc.