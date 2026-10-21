Phát huy di sản dệt thổ cẩm gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Nghệ An

Ở bản Xiềng, xã Môn Sơn, những khung cửi truyền thống đang góp phần lưu giữ nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái, đồng thời trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá du lịch cộng đồng. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Nhiều bà, nhiều mẹ ở bản bãi Gạo, xã Châu Khê, miệt mài từng khâu chuẩn bị sợi, lên khung đến đưa thoi, tạo hoa văn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Nguyên liệu chính để dệt thổ cẩm truyền thống gồm sợi bông, sợi lanh, sợi gai, tơ tằm và các chất liệu tạo màu tự nhiên từ lá, vỏ cây, củ (như nghệ, vỏ cây sủi, chùm bầu). (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Ở bản Xiềng, xã Môn Sơn, những khung cửi truyền thống đang góp phần lưu giữ nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái, đồng thời trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá du lịch cộng đồng. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Tại nhiều bản làng miền Tây Nghệ An, nghề dệt thổ cẩm được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên những sản phẩm mang nét đặc trưng của người Thái. (Ảnh: Bích Huệ/ TTXVN)

Tại nhiều bản làng miền Tây Nghệ An, nghề dệt thổ cẩm được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên những sản phẩm mang nét đặc trưng của người Thái. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm, người dân có thể giới thiệu quy trình dệt, hướng dẫn du khách tìm hiểu hoa văn, thử thao tác trên khung cửi và lựa chọn những món quà mang dấu ấn văn hóa của đồng bào Thái. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Gắn với bảo tồn nghề dệt thổ cẩm, bản Bãi Gạo, xã Châu Khê, hướng tới đưa sản phẩm thủ công truyền thống trở thành một phần trong hoạt động du lịch cộng đồng. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Nguyên liệu chính để dệt thổ cẩm truyền thống gồm sợi bông, sợi lanh, sợi gai, tơ tằm và các chất liệu tạo màu tự nhiên từ lá, vỏ cây, củ (như nghệ, vỏ cây sủi, chùm bầu). (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Từ trang phục truyền thống, các sản phẩm như khăn quàng, túi vải, ví nhỏ, bìa sổ và đồ lưu niệm được đồng bào người Thái làm phong phú hơn, vừa giữ nét hoa văn đặc trưng, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Giới thiệu quy trình thủ công và quảng bá sản phẩm gắn với văn hóa bản địa đến khách du lịch tại bản Xiềng, xã Môn Sơn, Nghệ An. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Ở bản Xiềng, xã Môn Sơn, những khung cửi truyền thống đang góp phần lưu giữ nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái, đồng thời trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá du lịch cộng đồng. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Từ trang phục truyền thống, các sản phẩm như khăn quàng, túi vải, ví nhỏ, bìa sổ và đồ lưu niệm được đồng bào người Thái làm phong phú hơn, vừa giữ nét hoa văn đặc trưng, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Không chỉ học cách làm ra sản phẩm, chị em còn hiểu thêm ý nghĩa của những họa tiết gắn với đời sống văn hóa người Thái. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Nghệ nhân Hà Thị Hằng, Chủ nhiệm Làng nghề dệt thổ cẩm bản Xiềng, xã Môn Sơn, cho biết việc đa dạng hóa sản phẩm giúp thổ cẩm có thêm cơ hội tiếp cận du khách. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Giới thiệu quy trình thủ công và quảng bá sản phẩm gắn với văn hóa bản địa đến khách du lịch tại bản Xiềng, xã Môn Sơn, Nghệ An. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)