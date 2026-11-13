Phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO

Hội thảo tập trung đánh giá kết quả thực hiện các cam kết thành viên giai đoạn 2023-2026, trao đổi kinh nghiệm quản trị, xây dựng hệ sinh thái âm nhạc, đo lường tác động và đề xuất định hướng phát huy danh hiệu giai đoạn 2027-2031.

Hội thảo thu hút nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước đến dự, đóng góp ý kiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng nêu rõ, việc Đà Lạt được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc ngày 31/10/2023 là sự ghi nhận những giá trị văn hóa, nghệ thuật và tiềm năng sáng tạo của địa phương; mở ra cơ hội, trách nhiệm và yêu cầu mới trong phát triển đời sống âm nhạc, công nghiệp văn hóa, du lịch sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế.

Sau ngày 1/7/2025, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, do không còn danh xưng thành phố Đà Lạt nên tỉnh Lâm Đồng chuyển trách nhiệm quản lý hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mặc dù tổ chức hành chính và không gian quản lý đã có sự thay đổi, nhưng những giá trị văn hóa, bản sắc âm nhạc và các cam kết quốc tế mà Đà Lạt đã xác lập vẫn cần được kế thừa, duy trì và phát huy liên tục. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm chung của các tổ chức, thiết chế văn hóa, giới chuyên môn, cộng đồng sáng tạo và nhân dân.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ, để một Thành phố sáng tạo Âm nhạc phát triển, bên cạnh việc tổ chức thành công các lễ hội, sự kiện văn hóa, cần xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo vững mạnh và bao trùm. Trong đó, các nghệ sĩ, cơ sở giáo dục, tổ chức văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương có thể hợp tác và cùng phát triển. Việc tiếp tục đầu tư vào phát triển tài năng sáng tạo, cơ sở hạ tầng văn hóa và mở rộng cơ hội thực hành, biểu đạt nghệ thuật có ý nghĩa thiết yếu đối với việc duy trì đà phát triển này.

Điều hành Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày nhiều tham luận có giá trị khoa học và thực tiễn như: “Cộng đồng là chủ thể của thành phố sáng tạo: Từ bảo tồn di sản âm nhạc truyền thống đến đồng sáng tạo và phát triển bền vững” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài và Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang; “Giám sát và báo cáo định kỳ trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO: Yêu cầu, cấu trúc và gợi ý đối với Đà Lạt trong chu kỳ báo cáo 2027” của Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hường; “Xây dựng cơ sở dữ liệu số về âm nhạc phục vụ quản lý, bảo tồn và phát triển Thành phố sáng tạo Âm nhạc Đà Lạt” của Thạc sĩ Trần Hữu Nghĩa...

Các chuyên gia cũng đề cập việc thể chế hóa cam kết UNESCO trong hệ thống chính sách phát triển địa phương; vai trò của di sản văn hóa phi vật thể trong xây dựng thành phố sáng tạo; chuyển đổi số trong sáng tạo, phân phối âm nhạc và bảo vệ quyền tác giả; phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác giữa các chủ thể trong hệ sinh thái âm nhạc. Nhiều đại biểu nêu rõ việc phải xác định cộng đồng là chủ thể của thành phố sáng tạo. Di sản âm nhạc truyền thống không chỉ dừng lại ở hoạt động trình diễn phục vụ du lịch mà cần được bảo vệ, trao truyền, nghiên cứu, giáo dục và phát triển thành những sản phẩm sáng tạo có giá trị. Quá trình khai thác cần tôn trọng bản sắc văn hóa, quyền lợi của cộng đồng nắm giữ di sản, có cơ chế chia sẻ lợi ích phù hợp cho nghệ nhân và chủ thể sáng tạo.

Biểu diễn cồng chiêng là một trong những thế mạnh về âm nhạc của tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu cũng trình bày, góp ý dự thảo khuyến nghị làm cơ sở hoàn thiện Báo cáo định kỳ Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO năm 2027 và xây dựng Kế hoạch hành động phát huy danh hiệu Đà Lạt - Thành phố sáng tạo Âm nhạc giai đoạn 2027-2031.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về văn hóa, hướng đến thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và phát huy giá trị sáng tạo của địa phương.