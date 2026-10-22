Phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Hạ tầng nông thôn xã biên giới Tuy Đức ngày càng hoàn thiện một phần lớn là đóng góp của người dân địa phương

Đến nay, qua tự đánh giá, xã biên giới Tuy Đức đạt cơ bản 3/10 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Ông Hồ Đức Giáp - Trưởng Phòng Kinh tế Tuy Đức cho biết, thực tế việc đạt các tiêu chí trong giai đoạn hiện nay là không hề dễ. Nguyên nhân là yêu cầu của tiêu chí cao hơn, địa giới xã sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp rộng hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Trong khi đó, nguồn lực Trung ương và tỉnh trực tiếp đầu tư cho chương trình có hạn. Chính vì thế, Tuy Đức xác định muốn xây dựng NTM thì cần phải huy động tốt sức dân. Nhiều công trình phần việc phù hợp với thực tiễn, từ nhu cầu, đề xuất của cộng đồng dân cư được ưu tiên nguồn lực, vốn thực hiện trước. Cũng chính điều này đã giúp địa phương phát huy được tinh thần dân chủ của người dân trong xây dựng các tiêu chí cụ thể. Chỉ tính riêng giai đoạn 2023 - 2025, hưởng ứng chương trình Xây dựng NTM, người dân đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng, gần 1.000 ngày công lao động và trên 6.600 m² đất.

Theo ông Trần Văn Bảo, ở bon Mê Ra, xã Tuy Đức, gia đình ông rất ủng hộ việc xây dựng đường trục bon dài 2,4 km mới hoàn thành 2 tháng nay. Gia đình được họp bàn, thống nhất ý kiến, chính vì thế ông sẵn sàng hiến đất, tự phá cây cà phê đang thời kỳ kinh doanh để làm đường. Hơn thế, trong quá trình làm, ông cũng được thực hiện quyền giám sát thi công nhằm bảo đảm chất lượng công trình, vật liệu.

Tại xã Đắk Mil, theo ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch UBND xã, việc phát huy tinh thần dân chủ của người dân cũng luôn được địa phương coi trọng, đây vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp. Bởi cấp ủy, chính quyền xác định, sức dân, sự vào cuộc chủ động tích cực của các tầng lớp Nhân dân chính là chìa khóa chính để xã hoàn thành các chỉ tiêu NTM. Cụ thể như vừa qua, địa phương phát huy tốt dân chủ trong góp ý vào quy hoạch xã. Nhiều người dân, nhất là những người có kinh nghiệm, sinh sống lâu năm đã đóng góp cho xã các ý kiến hay về quy hoạch các vùng phát triển như: vùng trồng trọt, chăn nuôi, vùng công nghiệp gắn với các tiềm năng, lợi thế, khắc phục những hạn chế, khó khăn.

Cấp ủy, chính quyền xã Nhân Cơ luôn chú trọng lắng nghe góp ý, hiến kế của người dân vào xây dựng nông thôn mới

Tại xã Nhân Cơ, theo ông Trần Công Dũng, Chủ tịch UBND xã, phát huy dân chủ là quan điểm luôn được địa phương chú trọng thực hiện trong xây dựng NTM. Thực hiện tốt quy chế dân chủ nên nhiều năm nay, người dân trên địa bàn đã đóng góp rất nhiều nguồn lực cho xây dựng NTM.

Tính riêng giai đoạn 2023 - 2025, xã đã huy động được hơn 1.500 ngày công lao động bảo dưỡng và làm mới được 32,7 km đường giao thông nông thôn; 17,8 km đường giao thông nương rẫy. Nhiều công trình phúc lợi xã hội khác phục vụ đời sống dân sinh, cầu, cống, ao, hồ đưa nước phục vụ sản xuất được bà con chủ động hoàn thành. Hàng trăm hộ nông dân hiến trên 12.300 m2 đất, 3.200 m tường rào, khoảng 3.000 cây cối, nhất là các loại cây có giá trị lớn, ngày công để mở rộng nâng cấp công trình giao thông nông thôn liên xã, thôn, bon. Theo ông Phạm Văn Kha - Trưởng thôn 11, xã Nhân Cơ, mọi công việc trong xây dựng NTM, nhất là công việc có tính cộng đồng như: làm đường giao thông, xây dựng, tu bổ hội trường, nhà văn hóa đều được thôn thông báo, công khai cho bà con nắm bắt rõ, góp ý, giám sát.

Người dân xã Nhân Cơ được lắng nghe góp ý các kế hoạch xây dựng nông thôn mới địa phương

Không chỉ ở Tuy Đức, Đắk Mil, Nhân Cơ, ghi nhận 28, xã, phường ở phía Tây tỉnh đều coi trọng việc thực hiện quyền dân chủ của người dân trong xây dựng NTM. Hằng năm cấp ủy, chính quyền các cấp đều có sự tự kiểm tra, giám sát công tác này. Từ đó, song song với nguồn lực của Nhà nước các xã, phường đã huy động được nhiều nguồn lực trong Nhân dân để hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, mức sống cư dân nông thôn.