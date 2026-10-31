Phát huy dân chủ, củng cố niềm tin từ cơ sở

Xã Hòa Tiến tổ chức lấy ý kiến người dân Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Ảnh: X.H

Để người dân tham gia vào những quyết sách ở địa phương

Tại xã Hòa Tiến, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành theo phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Xã đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về lựa chọn địa điểm, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đây là dự án tác động trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là các hộ thuộc diện giải tỏa, di dời và tái định cư. Vì vậy, việc công khai thông tin, tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý ngay từ khâu quy hoạch vừa bảo đảm quyền làm chủ, vừa giúp cơ quan chức năng hoàn thiện phương án sát với thực tiễn.

Quá trình lấy ý kiến được thực hiện bằng nhiều hình thức như hội nghị, họp khu dân cư, niêm yết hồ sơ tại trụ sở UBND xã, nhà sinh hoạt cộng đồng và tiếp nhận ý kiến trực tiếp, bằng văn bản. Đa số người dân đồng thuận với chủ trương đầu tư, đồng thời đóng góp ý kiến về vị trí, quy mô khu tái định cư, khu nghĩa trang, hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối, khoảng cách an toàn, bảo vệ môi trường và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các ý kiến được cơ quan chức năng tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình trước khi hoàn thiện phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch, hạn chế phát sinh khiếu nại, kiến nghị trong quá trình triển khai dự án.

Mới đây, xã Hòa Tiến còn tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong lựa chọn địa điểm quy hoạch, xây dựng cụm công nghiệp. Sau khi rà soát các đồ án quy hoạch chung xã được duyệt, lấy ý kiến Hội Doanh nghiệp và người dân tại khu vực, UBND xã xác định sơ bộ ranh giới quy hoạch, gửi Sở Xây dựng, Sở Công Thương cập nhật vào quy hoạch chung thành phố.

Ngoài ra, địa phương cũng tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và việc sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố gắn với sắp xếp chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể.

Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Nguyễn Tấn Khoa chia sẻ, các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở theo nghị quyết của HĐND xã được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai nghiêm túc. Cùng với việc lấy ý kiến, địa phương thực hiện công khai các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách, các khoản huy động, đóng góp của nhân dân, thủ tục hành chính và những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối thoại và giám sát để củng cố niềm tin

Tại hội nghị đối thoại với thanh niên, phụ nữ năm 2026 của phường Quảng Phú với chủ đề “Tháng nghe thanh niên, phụ nữ nói”, ghi nhận 19 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực như hỗ trợ thanh niên, phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo trẻ em, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội tại cơ sở.

Công đoàn xã Duy Xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại Công ty TNHH MTV Sedo Vinako. Ảnh: Liên đoàn Lao động thành phố

Chủ tịch UBND phường Quảng Phú Huỳnh Ngọc Bá cho biết, tiếng nói của người dân luôn được địa phương lắng nghe, qua đó giải quyết dứt điểm các thắc mắc. Hội nghị đối thoại không chỉ tạo diễn đàn để thanh niên, phụ nữ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mà còn giúp chính quyền nắm bắt sát hơn những vấn đề từ cơ sở, tăng cường sự gắn kết với nhân dân.

“Dân chủ ở cơ sở không chỉ dừng lại ở việc tổ chức hội nghị hay công khai văn bản, mà quan trọng hơn là trách nhiệm tiếp nhận, phản hồi và giải quyết kiến nghị. Mỗi ý kiến được lắng nghe, mỗi quyền lợi chính đáng được bảo vệ sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương”, ông Huỳnh Ngọc Bá nói.

Cùng với chính quyền địa phương, tổ chức Công đoàn cũng góp phần phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến giám sát trực tiếp tại doanh nghiệp, các cấp công đoàn từng bước đưa việc thực hiện dân chủ vào những vấn đề cụ thể, gắn với việc làm, thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động.

Công đoàn xã Duy Xuyên cũng tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại Công ty TNHH MTV Sedo Vinako. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi trả tiền lương, thu nhập; chất lượng bữa ăn ca và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; việc chấp hành quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, làm thêm giờ; thực hiện dân chủ tại cơ sở và tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động.

Từ đó, Công đoàn xã Duy Xuyên nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tại doanh nghiệp, ghi nhận khó khăn, vướng mắc và kiến nghị liên quan đến quyền lợi người lao động, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố còn phối hợp chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị người lao động, thúc đẩy đối thoại định kỳ, chuẩn hóa quy trình thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Tổ chức hội nghị tiếp xúc và đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND thành phố với hơn 300 đại diện đoàn viên, người lao động.

Từ chính quyền địa phương đến tổ chức Công đoàn, việc thực hiện dân chủ đang được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng. Khi người dân được biết, được bàn, được tham gia và được giám sát, các chủ trương, chính sách sẽ có thêm nền tảng đồng thuận để triển khai hiệu quả. Đó cũng là cơ sở để xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân, vì dân và củng cố niềm tin từ cơ sở.