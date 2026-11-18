Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, tinh thần đại đoàn kết được hun đúc từ tình nghĩa đồng bào, lòng yêu nước và ý chí chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh chân lý sâu sắc: Đoàn kết là sức mạnh, là nguồn lực to lớn làm nên mọi thắng lợi.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong 96 năm qua (18/11/1930 - 18/11/2026), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng tập hợp, quy tụ và phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập của toàn dân tộc.

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, hàng triệu người Việt Nam thuộc mọi giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, ở trong nước và nước ngoài đã cùng chung ý chí, mục tiêu, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến, sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trong kỷ nguyên mới, giá trị của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được nhấn mạnh tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: “Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh ấy cần được cụ thể hóa bằng sức sáng tạo của con người Việt Nam, tiềm lực kinh tế, năng lực khoa học, công nghệ và ý chí chung sức, đồng lòng vì mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi thôn, tổ dân phố đều là một thành tố quan trọng của khối đại đoàn kết. Vì vậy, phát huy tinh thần đoàn kết không chỉ là nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc mà còn là tình cảm, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm nay càng có ý nghĩa khi gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội.

Nếu đại đoàn kết là sức mạnh giúp dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách thì văn hóa chính là nền tảng tinh thần, cội nguồn bản sắc và sức mạnh nội sinh tạo nên bản lĩnh, sức sống trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố trên cơ sở hài hòa lợi ích, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, đồng thời là cội nguồn sức mạnh để Việt Nam vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.