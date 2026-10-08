Phát huy cơ chế đặc thù trong thúc đẩy y tế cơ sở từ Luật Thủ đô 2026
Từ chỗ người dân chỉ tìm đến bệnh viện khi có triệu chứng, Hà Nội đang từng bước chuyển sang mô hình chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe ngay từ cơ sở. Hơn 3 tháng sau khi Luật Thủ đô 2026 có hiệu lực, các cơ chế đặc thù tại Điều 17 đang được cụ thể hóa bằng những đợt khám sức khỏe, sàng lọc bệnh ngay tại trạm y tế phường, xã.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-huy-co-che-dac-thu-trong-thuc-day-y-te-co-so-tu-luat-thu-do-2026-421359.htm