Phát huy cơ chế đặc thù trong thúc đẩy y tế cơ sở từ Luật Thủ đô 2026

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an xã An Biên (An Giang) được đưa vào hoạt động từ ngày 8/10, tạo một đầu mối để người dân được hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Công an xã, góp phần giảm thời gian, số lần đi lại.