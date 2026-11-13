Phát huy cao nhất hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội với cấp ủy địa phương

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Đoàn Giám sát số 135-1 chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng Đoàn Giám sát; các thành viên Đoàn Giám sát số 135-1; đại diện Ban Thường vụ Đảng uỷ các xã, phường cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, đại diện cấp ủy, chỉ huy Công an 3 đơn vị được giám sát.

Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở

Thực hiện Quyết định số 135-QĐ/ĐUCA ngày 28/9/2026 của Đảng ủy CATP, Đoàn Giám sát số 135-1 đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an 03 xã, phường về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; các văn bản hướng dẫn của cấp trên và Nghị quyết số 11-NQ/ĐUCA ngày 16/12/2025 của Đảng ủy CATP về phong trào thi đua “Ba nhất”.

Trung tá Vũ Hải Bắc, Thư ký Đoàn Giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tá Vũ Hải Bắc, Thư ký Đoàn Giám sát đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với 3 đơn vị. Theo đó, trong điều kiện tổ chức bộ máy Công an cấp xã mới được kiện toàn, Đảng ủy Công an các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác xây dựng Đảng, duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đảng ủy các đơn vị đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc; tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Cả 3 Đảng bộ đã duy trì hoạt động của 15 chi bộ, thực hiện sinh hoạt thường kỳ, từng bước cụ thể hóa các nội dung về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đối với phong trào thi đua “Ba nhất”, các đơn vị đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch triển khai và phân công trách nhiệm thực hiện. Nổi bật, Công an phường Phúc Lợi đã tham mưu UBND phường phát động phong trào, quan tâm biểu dương các gương điển hình tiên tiến tại cơ sở; Công an xã Chương Dương đăng ký 06 mô hình thi đua, thực hiện chấm điểm, báo cáo định kỳ và tham mưu chính quyền địa phương triển khai phong trào; Công an xã Hồng Sơn cũng chủ động tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch phát động phong trào “Ba nhất”, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại diện các đơn vị được giám sát và cấp ủy địa phương phát biểu, trao đổi, làm rõ các nội dung tại Hội nghị.

Trao đổi và tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo, đại diện các đơn vị được giám sát và cấp ủy địa phương đã cơ bản thống nhất với nội dung đánh giá của Đoàn Giám sát, đồng thời bổ sung kết quả triển khai thực tế, công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo và những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng tại cơ sở.

Bên cạnh đó, cấp ủy các địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy CATP trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy Công an cấp xã; phát huy vai trò của lực lượng Công an trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng Đoàn Giám sát phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng Đoàn Giám sát nhấn mạnh vai trò nền tảng của sinh hoạt chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, với tinh thần “Chi bộ mạnh thì Đảng mới mạnh”. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ và trách nhiệm của đảng viên; đồng thời đánh giá thực chất hiệu quả các mô hình thi đua “Ba nhất”, duy trì, phát huy những cách làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Đoàn Giám sát số 135-1 nhấn mạnh, hai chuyên đề giám sát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng tại Công an cấp xã. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; gắn chặt công tác xây dựng Đảng với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và trách nhiệm của người đứng đầu.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Đoàn Giám sát số 135-1 phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị.

Đối với công tác sinh hoạt chi bộ, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung, quy trình; chú trọng chuẩn bị nội dung, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng thảo luận và phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, cần tiếp tục phát huy hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATP với cấp ủy địa phương; quan tâm bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được trang cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công an cấp xã trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu Đoàn Giám sát tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát hồ sơ, tài liệu, hoàn thiện báo cáo bảo đảm khách quan, chính xác, làm rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và trách nhiệm phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả giám sát tại 3 đơn vị cần được tổng hợp, phổ biến để Công an các xã, phường trên địa bàn Thành phố cùng nghiên cứu, rút kinh nghiệm; qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu và triển khai thực chất phong trào thi đua “Ba nhất”, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.