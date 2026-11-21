Lãnh đạo phường Thanh Khê trao các quyết định thành lập, công nhận Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bài chòi Thanh Khê và Câu lạc bộ Thơ “Thanh Khê tình người”. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến cho biết, Thanh Khê có nhiều giá trị văn hóa được bồi đắp qua các thế hệ, từ hồn biển, nếp làng, mái đình, di tích đến lễ hội truyền thống và tình nghĩa trong cộng đồng dân cư.

Thời gian qua, các hoạt động bài chòi, thơ ca, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao cùng tâm huyết của các nghệ nhân, câu lạc bộ và nhân dân đã góp phần gìn giữ bản sắc, làm phong phú đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng.

Một tiết mục múa Chăm do học sinh tiểu học phường Thanh Khê biểu diễn tại chương trình. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, trường học và khu dân cư cần tiếp tục giữ gìn bản sắc, phát huy giá trị gắn bảo tồn văn hóa truyền thống với đời sống đương đại; xây dựng nếp sống văn minh đô thị từ mỗi gia đình, khu dân cư; khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, phát huy sức sáng tạo của người dân…

Dịp này, UBND phường Thanh Khê ra mắt tập san số “Di tích, lễ hội và các công trình văn hóa phường Thanh Khê”; công bố, trao quyết định thành lập và công nhận Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bài chòi Thanh Khê và Câu lạc bộ Thơ “Thanh Khê tình người”.