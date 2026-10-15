Phát huy bản sắc văn hóa Lai Châu, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Lai Châu. Ảnh minh họa: M.Hùng

Các hoạt động được triển khai trong tháng 10 và tháng 11.2026, tập trung cao điểm trong tháng 11, hướng đến đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Giải chạy Lai Châu Marathon lần thứ III, dự kiến diễn ra ngày 1.11 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh với chủ đề “Lời gọi đại ngàn, bước chân khát vọng”.

Cùng với đó là chương trình nghệ thuật tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Hội nghị phường Đoàn Kết; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng các xã biên giới lần thứ V với chủ đề “Thắm tình đoàn kết - vững dải biên cương”, diễn ra từ ngày 13 đến 15.11 tại xã Phong Thổ.

Hoạt động trưng bày ảnh về thiên nhiên, văn hóa, con người và du lịch Lai Châu, kết hợp giới thiệu sách, báo tại Trường Cao đẳng Lai Châu từ ngày 16 đến 18.11, góp phần đưa hình ảnh vùng đất, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đến gần hơn với công chúng.

Các chương trình trải nghiệm tại điểm du lịch cộng đồng Gia Khâu, quảng bá động Pu Sam Cáp cũng mở thêm cơ hội kết nối di sản với phát triển du lịch.

Tại cơ sở, nhiều lễ hội, ngày hội văn hóa truyền thống được tổ chức, tạo không gian để đồng bào các dân tộc giao lưu, trình diễn di sản và gìn giữ phong tục tốt đẹp.

Tiêu biểu là Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự tại bản Thẳm, xã Khun Há trong hai ngày 17 và 18.10; Tết Mừng lúa mới của đồng bào Khơ Mú tại xã Nậm Manh trong hai ngày 24 và 25.10; Lễ hội “Mừng cốm mới” của đồng bào dân tộc Mường tại bản Cáp Na, xã Mường Kim ngày 17.10.

Trong tháng 11, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương, gắn với việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mảng, Lự, Khơ Mú và các cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Cùng với các hoạt động biểu diễn, trải nghiệm, tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ số trong quảng bá văn hóa, di sản và du lịch; khuyến khích mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để tiếp tục duy trì sau ngày 24.11.

Việc tổ chức các hoạt động cũng được gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18.11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Lai Châu hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; khuyến khích sự tham gia chủ động của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Qua đó, văn hóa không chỉ được gìn giữ trong đời sống mà còn trở thành cầu nối gắn kết các dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu.