Phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của phụ nữ Quân đội trong thời kỳ mới

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Ảnh: Thanh Xuân

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng dự buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có đại biểu các cơ quan chức năng, tổ chức Hội Phụ nữ trong Quân đội cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, trao giải thưởng.

Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đại biểu tham dự Chương trình tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Dân Chủ

Đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tham dự Chương trình tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Thanh Xuân

Lễ tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân phụ nữ trong toàn quân; đồng thời, khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của phụ nữ Quân đội trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giải thưởng Phụ nữ Quân đội là giải thưởng cấp toàn quân, được tổ chức nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc, đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực công tác; đồng thời, động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Qua quá trình xét chọn chặt chẽ, khách quan, công bằng, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn 15 tập thể và 64 cá nhân tiêu biểu để trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026. Các tập thể, cá nhân được tôn vinh đều có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, lao động sản xuất, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và các hoạt động vì cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, đóng góp quan trọng của phụ nữ Quân đội trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế hệ phụ nữ Quân đội luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang (thứ 8, từ trái sang) trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Biểu trưng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 tặng đại diện 15 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dân Chủ

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ những nữ quân nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật, hậu cần, quân y và những người làm nhiệm vụ trên các địa bàn chiến lược, phụ nữ Quân đội ngày càng khẳng định rõ năng lực, trình độ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Nhiều tập thể, cá nhân đã có những công trình nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp có giá trị thực tiễn cao, đóng góp trực tiếp vào quá trình hiện đại hóa Quân đội, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 12, từ phải sang) và đồng chí Nguyễn Thị Hồng (thứ 12, từ trái sang) trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Biểu trưng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 tặng các cá nhân. Ảnh: Thanh Xuân

Qua quá trình xét chọn chặt chẽ, khách quan, công bằng, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn 15 tập thể và 64 cá nhân tiêu biểu để trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Dân Chủ

Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao những nữ quân nhân vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực tham gia công tác dân vận, gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự tại các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng thiết thực của các nữ quân nhân đã góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Đánh giá về ý nghĩa của Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, những tập thể, cá nhân được tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh, nghị lực, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến. Thành tích của mỗi tập thể, cá nhân không chỉ thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân mà còn là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, dìu dắt, bồi dưỡng của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự đoàn kết, hỗ trợ của đồng chí, đồng đội và sự giúp đỡ của nhân dân.

Các tập thể, cá nhân được tôn vinh đều có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Trong số các cá nhân được tôn vinh, Bộ đội Biên phòng có 2 đồng chí: Thượng tá Trần Thị Minh Hải, Trợ lý Phòng Khoa học quân sự, Học viện Biên phòng và Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh, nhân viên Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Dân Chủ

Đồng chí yêu cầu các tập thể, cá nhân được tôn vinh tiếp tục phát huy thành tích, giữ vững tinh thần cầu thị, khiêm tốn, không tự mãn với kết quả đã đạt được; đồng thời, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các phong trào thi đua của phụ nữ toàn quân.

Phân tích những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đòi hỏi phải phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi lực lượng, trong đó có vai trò quan trọng của phụ nữ Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi, động viên các đại biểu tại chương trình. Ảnh: Dân Chủ

Trên tinh thần đó, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác phụ nữ, coi việc chăm lo, bồi dưỡng, phát huy năng lực, sở trường của phụ nữ là một nội dung quan trọng trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của Quân đội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải hướng đến việc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy trí tuệ, tài năng, tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “Cần nhìn đúng người, giao đúng việc, tạo đúng cơ hội”; những cán bộ nữ có năng lực phải được giao nhiệm vụ tương xứng, người có triển vọng phải được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, người có phẩm chất, năng lực và uy tín phải được mạnh dạn sử dụng. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chính sách hậu phương Quân đội, nhất là đối với phụ nữ công tác tại địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đơn vị đặc thù, tạo điều kiện để chị em yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, phát huy năng lực và cống hiến lâu dài.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu những mô hình, sản phẩm sáng tạo và thành tích tiêu biểu của phụ nữ Quân đội. Ảnh: Thanh Xuân

Để cụ thể hóa những yêu cầu đặt ra đối với công tác phụ nữ trong thời kỳ mới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phụ nữ toàn quân thực hiện tốt phương châm hành động: “Bản lĩnh vươn lên - Trí tuệ sáng tạo - Kỷ cương gương mẫu - Nhân ái lan tỏa”. Đây là những nội dung có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, vừa thể hiện yêu cầu rèn luyện phẩm chất, năng lực của mỗi cán bộ, hội viên, vừa định hướng phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Theo đó, phụ nữ Quân đội phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí, nghị lực, tinh thần vượt khó, không ngại đảm nhận nhiệm vụ mới, việc khó; chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ và phương pháp công tác. Mỗi cán bộ, hội viên cần không ngừng đổi mới tư duy, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng Quân đội hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Dân Chủ

Cùng với phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ, hội viên phụ nữ phải đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm nguyên tắc, nền nếp chính quy, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo đánh giá năng lực và phẩm chất. Đồng chí nhấn mạnh, kỷ cương không hạn chế sự sáng tạo mà tạo nền nếp, điều kiện để sáng tạo đúng hướng, cống hiến hiệu quả, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh.

Bên cạnh đó, phụ nữ Quân đội cần tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác dân vận, chăm lo phụ nữ, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đoàn kết, nhân văn. Mỗi việc làm thiết thực, mỗi mô hình hiệu quả cần được duy trì, nhân rộng, tạo thành phong trào hành động sâu rộng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Quân đội trong toàn xã hội.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phụ nữ toàn quân không ngừng phấn đấu, trưởng thành.

Đồng chí khẳng định, việc được trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với mỗi tập thể, cá nhân được tôn vinh. Những thành tích đã đạt được phải trở thành động lực để các tập thể, cá nhân tiếp tục nỗ lực, cống hiến bằng những việc làm cụ thể, những sản phẩm có giá trị, những kết quả thiết thực, xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (thứ 8, từ trái sang) và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (thứ 6, từ trái sang) cùng cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng tại Chương trình tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Dân Chủ

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ Nhất sẽ trở thành dấu mốc có ý nghĩa, tạo động lực mới để ngày càng có nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ vươn lên, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tài năng và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ Nhất năm 2026 và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 15 tập thể, 64 cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong số các cá nhân được tôn vinh, Bộ đội Biên phòng có hai đồng chí: Thượng tá Trần Thị Minh Hải, Trợ lý Phòng Khoa học quân sự, Học viện Biên phòng và Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh, Nhân viên Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Việc tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của phụ nữ Quân đội trên các lĩnh vực, đồng thời cổ vũ cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.