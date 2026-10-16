Phát huy bản lĩnh, trách nhiệm của cựu chiến binh thời kỳ mới

Ngày 15/10, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), Hội Cựu chiến binh (CCB) ban, bộ, ngành Trung ương, đơn vị Cụm thi đua Khối 487, đã tổ chức Hội nghị tọa đàm tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB ngày 9/1/2020 về xây dựng tổ chức cơ sở Hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Ban Công tác CCB Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 05/NQ-CCB và đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB PETROVIETNAM đồng chủ trì tọa đàm.

Gắn xây dựng Hội CCB với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB của các Hội CCB Khối 487, đồng chí Phạm Quang Dũng cho biết, việc triển khai Nghị quyết đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội. Các cấp Hội từng bước củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, gắn phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phạm Quang Dũng trình bày báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB của các Hội CCB Khối 487.

Khối 487 hiện có 36 Hội CCB với hơn 4.000 hội viên, hoạt động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tập đoàn và doanh nghiệp. Đội ngũ hội viên có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, từ tham mưu, quản lý, nghiên cứu, giảng dạy đến trực tiếp lao động sản xuất. Đây là thế mạnh để các tổ chức Hội lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp, phát huy vai trò của CCB trên từng vị trí công tác.

Tại các cơ quan quản lý nhà nước, hội viên tích cực tham gia nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng và thực thi chính sách, cải cách hành chính. Trong các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, báo chí, vai trò của CCB được thể hiện qua nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giáo dục thế hệ trẻ. Ở các tập đoàn, doanh nghiệp, hội viên phát huy tinh thần kỷ luật, trách nhiệm trong quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn, cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm.

Hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo hội viên khó khăn, tri ân người có công tiếp tục được duy trì. Các cấp Hội phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, góp phần gắn kết các thế hệ cán bộ, người lao động.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Phạm Quang Dũng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như chất lượng hoạt động giữa các cơ sở Hội chưa đồng đều; một số nơi chậm đổi mới nội dung sinh hoạt, chưa phát huy đầy đủ kinh nghiệm, năng lực của hội viên. Cán bộ Hội chủ yếu kiêm nhiệm, nguồn cán bộ kế cận và điều kiện bảo đảm hoạt động tại một số đơn vị còn hạn chế.

Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức Hội. Số Hội trong Khối đã giảm từ 47 Hội trước năm 2025 xuống còn 36 Hội sau sắp xếp. Việc thay đổi đầu mối, nhân sự, phạm vi quản lý,... đòi hỏi các cấp Hội cần chủ động rà soát, hướng dẫn chuyển sinh hoạt hội viên, quản lý hồ sơ để bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả. Với đặc thù hội viên phân tán, làm việc theo ca kíp, thường xuyên đi công tác hoặc đi biển dài ngày tại một số hội ngành đặc thù cũng cần được tính toán, kiểm tra trong tổ chức sinh hoạt và đánh giá chất lượng hoạt động.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM mong muốn Hội CCB Khối 487 tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác và đại diện các Hội CCB Khối 487 đến thăm, làm việc tại Tập đoàn. Đồng chí khẳng định, giữa Hội CCB PETROVIETNAM và các tổ chức Hội trong Khối luôn có mối quan hệ gần gũi, gắn bó, được vun đắp qua nhiều năm trên tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Chia sẻ về hoạt động của PETROVIETNAM, đồng chí Trần Quang Dũng cho biết, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động, Tập đoàn đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, phát huy văn hóa quản trị biến động, linh hoạt trong điều hành, tối ưu hóa sản xuất kinh doanh, đạt được nhiều kết quả tích cực trong tăng trưởng kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong những kết quả đạt được, tổ chức Hội CCB PETROVIETNAM đã có những đóng góp tích cực, đặc biệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Hội CCB trực thuộc, gắn kết, phối hợp với các Hội CCB tại địa phương, góp phần giữ vững môi trường sản xuất an toàn, ổn định, hiệu quả.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tổ chức Hội trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Quang Dũng cho rằng, hoạt động Hội cần gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí, nghị lực và nghĩa tình đồng đội của các hội viên. Đồng chí mong muốn các tổ chức Hội CCB Khối 487 tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị.

Đổi mới từ thực tiễn hoạt động cơ sở

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai Nghị quyết 05-NQ/CCB tại cơ quan, đơn vị; làm rõ những khó khăn trong kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ và tập hợp hội viên. Các ý kiến tập trung đề xuất giải pháp đổi mới sinh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp với các đoàn thể, gắn hoạt động Hội với nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời kiến nghị cơ chế, hướng dẫn phù hợp với đặc thù của từng loại hình tổ chức Hội trong Khối.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại tọa đàm

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Ban Công tác CCB Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 05-NQ/CCB ghi nhận những chuyển biến tích cực của Hội CCB Khối 487 thực hiện Nghị quyết 05-NQ/CCB, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh phải gắn với chất lượng cán bộ, sự gắn bó của hội viên và đóng góp thiết thực của Hội cho cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Ban Công tác CCB Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 05-NQ/CCB phát biểu kết luận Hội nghị.

Các cấp Hội cần chủ động tham mưu cấp ủy, kiện toàn tổ chức cùng với quá trình sắp xếp bộ máy; quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ có uy tín, tâm huyết, giao nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động, phong trào. Nội dung sinh hoạt cần tăng cường trao đổi chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, chăm lo hội viên và chú trọng giải quyết những vấn đề cụ thể từ cơ sở.

Đoàn công tác đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên, điều hành, lưu trữ báo cáo; kết hợp kiểm tra, giám sát với hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Công tác đánh giá, xếp loại cần tính đến đặc điểm của từng nhóm cơ quan, đơn vị, coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Hội CCB Trung ương Khối 487 tiếp tục phát huy vai trò kết nối, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, lựa chọn và nhân rộng mô hình hiệu quả; tạo điều kiện để các tổ chức Hội hỗ trợ lẫn nhau, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.