Phát huy bản lĩnh, đổi mới vì sự phát triển của Cà Mau

Để ghi nhận những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức qua các thời kỳ, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX đã quyết định lấy ngày 14/10 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp.

Dấu ấn nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Cà Mau

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn khẳng định vị trí then chốt, là cơ quan tham mưu đắc lực, chỗ dựa vững chắc của cấp uỷ các cấp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, yêu cầu công tác tổ chức xây dựng Đảng phải tiên phong, đi đầu, vào tháng 9/2025. (Ảnh: QUỐC RIN)

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và vận hành tổ chức bộ máy sau hợp nhất, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Cà Mau đã nỗ lực, quyết tâm cao, chủ động hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ, với nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào công tác Đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 70 đảng bộ cơ sở, 432 đảng bộ trực thuộc cơ sở, 22 đảng bộ bộ phận và 3.371 chi bộ, trong đó có 830 chi bộ ấp, khóm, với tổng số 84.000 đảng viên. Tính đến đầu tháng 10/2026, toàn tỉnh đã kết nạp 2.084 đảng viên mới, đạt 81,92% chỉ tiêu; thẩm định, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 4.002 đảng viên; toàn ngành đã hoàn thành cập nhật, chuẩn hoá dữ liệu cho 81.632 đảng viên trên phần mềm Cơ sở dữ liệu 4.0, bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, trao các quyết định của Tỉnh uỷ và tặng hoa các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, vào tháng 4/2026 (Ảnh: TRẦN CHUYỂN)

Đối với ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, toàn tỉnh đã đồng bộ 81.632 tài khoản từ Cơ sở dữ liệu 4.0; ghi nhận 64.672 đảng viên kích hoạt và đăng nhập sử dụng thường xuyên, đạt 88,1% trên tổng số đảng viên thuộc diện sinh hoạt.

Ngoài ra, ngành tổ chức còn đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học và đổi mới phương thức làm việc. Lần đầu tiên, toàn bộ tài liệu, chương trình, nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, cũng như các đại hội điểm ở phường, xã, được thực hiện trên hệ thống điều hành điện tử có độ bảo mật cao; đến nay, 100% cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xử lý văn bản trên môi trường số và sử dụng chữ ký số.

Nhằm chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới, ngành tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chú trọng rà soát, nâng cao tỷ lệ cấp uỷ viên có trình độ chuyên môn về khoa học - công nghệ, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bài bản cho giai đoạn 2026-2030.

Phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới và phát triển

Tự hào nối tiếp truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành, với tinh thần đổi mới sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, toàn ngành tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tạo đột phá trong chuyển đổi số toàn diện, đổi mới phương thức lãnh đạo và hiện đại hoá nghiệp vụ công tác Đảng. Cụ thể, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng gắn với vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, kịp thời cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Xây dựng, chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xác định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, ngành tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về nguồn nhân lực, nhất là trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế số và khoa học - công nghệ. Trong đó, chú trọng tạo nguồn, quy hoạch và bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ chuyên gia, cán bộ có chuyên môn sâu về khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Ngoài ra, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên gắn với đổi mới sinh hoạt chi bộ. Tập trung khắc phục những hạn chế ở cơ sở; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực tổ chức, điều hành của đội ngũ bí thư chi bộ; tăng cường quản lý, rèn luyện và sàng lọc đảng viên, nhất là xây dựng giải pháp hiệu quả trong quản lý đảng viên đi làm ăn xa.

Đồng chí Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2026. (Ảnh: KIM TRÚC)

Đồng thời, triển khai hiệu quả các mô hình tổ chức đảng mới sau thí điểm, như Đảng bộ HĐND tỉnh, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tự hào với chặng đường 96 năm truyền thống vẻ vang, mỗi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Cà Mau nguyện không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh, giữ vững phẩm chất trong sáng, vượt qua khó khăn, thách thức; nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Cà Mau ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện./.