Phát huy bản chất người Công an cách mạng, tiếp tục cống hiến vì bình yên cuộc sống

Như Báo CAND đã đưa tin, sáng 3/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu quá trình xây dựng và phát triển vững chắc của Hội Cựu CAND Việt Nam; khẳng định vị thế và vai trò nòng cốt của lực lượng cựu CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Phạm Thế Tùng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; đại diện lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an cùng 241 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 15 vạn hội viên cựu CAND trên toàn quốc về dự Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng mà Hội Cựu CAND các cấp đã thực hiện được trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam nêu rõ: Kể từ Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam ngày 16/8/2023 đến nay, sau 3 năm (2023 – 2026) của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ I, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và lực lượng Công an các cấp; sự đồng tình khích lệ của nhân dân, Hội Cựu CAND Việt Nam đã đạt được những mục tiêu rất quan trọng theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đó là: Hệ thống tổ chức Hội được thành lập và đi vào hoạt động ổn định ở 3 cấp theo mô hình cấp hành chính mới, với trên 15 vạn hội viên tham gia. Hội được công nhận là tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam. Đặc biệt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đánh giá cao vai trò quan trọng của Cựu CAND. Đây chính là nguồn lực to lớn, góp phần quan trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Đồng thời, cựu Công an cũng là thành phần tích cực trong công tác xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII đã nêu yêu cầu và giao nhiệm vụ cho Hội Cựu CAND Việt Nam, đó là: Phát huy vai trò của cựu CAND trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát huy bản chất, truyền thống người Công an cách mạng và thực hiện tốt công tác dân vận.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn các đồng chí Hội Cựu CAND tiếp tục phối hợp hỗ trợ lực lượng CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ đồng tình với những phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra; thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trung thành, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, phát triển và tiếp tục phát huy bản chất người Công an cách mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, MTTQ giao và là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chỉ trong thời gian ngắn ngay sau khi thành lập và hoạt động, nhiệm kỳ thứ nhất Hội Cựu CAND Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh, lòng trung thành, sự nỗ lực phấn đấu vì Đảng, vì dân, vì sự phát triển trường tồn của dân tộc, của cựu CAND Việt Nam, của lực lượng CAND và tiếp tục sáng ngời phẩm chất của người Công an cách mạng.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND phát biểu khai mạc Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng lần đầu tiên xác định phát huy vai trò của cựu CAND trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất truyền thống người Công an cách mạng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương chiến lược, phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao.

Trong bối cảnh thế giới đang biến đổi rất nhanh, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, tạo ra nhiều hình thái xâm phạm an ninh mới, các loại tội phạm mới, gia tăng áp lực thách thức chưa từng có đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở trong nước, khi đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh trật tự càng lớn, yêu cầu củng cố ý thức hệ càng cao để đạt được các mục tiêu chiến lược đã xác định. Phát huy được lòng yêu nước, tạo đồng thuận trong nhân dân, bảo vệ, củng cố vững chắc thế trận lòng dân và phát huy nguồn lực của nhân dân là một trong những yếu tố then chốt, có tính quyết định để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ này.

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh định hướng các công tác trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới. Đó là, Hội Cựu CAND các cấp trước hết phải thực sự là ngôi nhà chung gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những cán bộ cựu Công an, của những người đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Hội Cựu CAND là tổ chức tập hợp các đồng chí cựu CAND, đa phần là các đồng chí Công an hưu trí, hơn ai hết các cấp hội phải là nơi quan tâm chăm sóc sức khỏe, vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là đối với những hội viên có những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời là cầu nối để lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền cơ sở, MTTQ tích cực phối hợp và hỗ trợ, để các cấp hội thực sự là điểm tựa của hội viên, nhất là trong những lúc khó khăn.

Các đại biểu thảo luận tại Đại hội.

Hội tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khẳng định dấu ấn, bản sắc của người Công an cách mạng, lực lượng CAND Việt Nam anh hùng trên các lĩnh vực.

Đối với nhiệm vụ mà cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng Công an giao, các cấp hội và hội viên phải thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất, hoàn thành sớm nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bám sát và triển khai hiệu quả quan điểm "Dân là gốc, Nhân dân là trung tâm, là chủ thể", xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; lấy phục vụ nhân dân tốt nhất làm mục tiêu, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ và người dân phải được thụ hưởng những thành quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội phải thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, phát huy kết quả đã đạt được, chủ động tích cực tham gia các công tác ở địa bàn cơ sở. Tiếp tục rà soát, đánh giá các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để phối hợp và nhân rộng những phong trào thiết thực, hiệu quả. Hội viên Hội Cựu CAND phải thể hiện rõ vai trò và đóng góp phối hợp với lực lượng Công an để quản lý tình hình an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực, phát huy vai trò của Hội Cựu CAND trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, truyền thống CAND cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Bức tượng Bác Hồ tặng Hội Cựu CAND.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 22 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Chiến lược an ninh quốc gia đặt ra mục tiêu rất cao về hình thành trật tự tự thân, văn hóa thượng tôn pháp luật và xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, phát huy lòng yêu nước để trở thành nguồn lực mới cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là những nghị quyết rất quan trọng, các hội viên Hội Cựu CAND phải tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn đời sống. Các thế hệ cựu CAND với bản lĩnh chính trị, uy tín, kinh nghiệm, kiến thức, thực tiễn, cần đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cho nhân dân nơi cư trú, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực sự trở thành “ngọn cờ tư tưởng đúng đắn” ở nơi cư trú, lan tỏa cái tốt, cái đúng, lấn át cái xấu, cái tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ đồng tình với chủ đề, phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra.

Thường trực Trung ương Hội cần có các chương trình, nội dung giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai tốt ở các trường học, các xã, các phường, các đặc khu, đặc biệt là ở những địa bàn đang còn khó khăn.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, phải chăm lo xây dựng Hội Cựu CAND vững mạnh về chính trị, hiện đại trong hoạt động, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương trao quà của Hội Cựu CAND Việt Nam ủng hộ nhân dân Cuba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ Công an đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 08 về Quy chế phối hợp 02 để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Cựu CAND, để Hội vừa được quan tâm chăm sóc, chăm lo xây dựng, bảo đảm các điều kiện hoạt động cho các cấp hội, vừa chủ động huy động phát huy vai trò, sự đóng góp của cựu CAND trong công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hội Cựu CAND các cấp trước hết phải thật sự là ngôi nhà chung, gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những cán bộ cựu Công an và những người có đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khẳng định dấu ấn, bản sắc người Công an cách mệnh, lực lượng CAND Việt Nam anh hùng

Chăm lo xây dựng Hội Cựu CAND vững về chính trị, hiện đại trong hoạt động, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, mỗi hội viên cựu CAND không ngừng rèn luyện, phát huy bản chất người Công an cách mạng, chủ động tích cực học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, thực sự là tấm gương sáng ở nơi cư trú để các thế hệ cán bộ Công an trẻ, thế hệ trẻ và toàn dân học tập và noi theo.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Bày tỏ vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chúc mừng Đại hội, trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Đại hội và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

“Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cựu CAND mà là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn lực lượng CAND”.- Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, thấm nhuần sâu sắc đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", tiếp nối truyền thống vẻ vang mà các đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ, nhất là đồng chí Tô Lâm đã xây dựng với tư duy mới, tầm nhìn đột phá về phát huy vai trò của cựu CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ khi Hội Cựu CAND Việt Nam thành lập đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ, góp phần xây dựng, củng cố Hội Cựu CAND các cấp thật sự là “ngôi nhà chung” nghĩa tình của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Công an hưu trí; đưa hoạt động của các cấp hội cựu CAND ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, đóng góp thiết thực trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, không chỉ ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCA-X01 (ngày 11/11/2024) và Quy chế phối hợp số 02/QCPH-BCA-HCCANDVN (ngày 11/7/2025), nhiệm vụ phối hợp giữa Công an các cấp với các cấp hội luôn được lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát.

Bộ Công an xin nghiêm túc tiếp thu và triển khai ngay ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Đại hội. Tiếp tục chỉ đạo Công an các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản đã ban hành; chủ động phối hợp rà soát, điều chỉnh, bảo đảm các cấp hội thực hiện tốt nhất chủ trương mà Đại hội XIV đã xác định đối với cựu CAND; phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm nghiên cứu đề xuất Chính phủ có cơ chế chính sách đối với hoạt động của Hội Cựu CAND là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Quang cảnh Đại hội.

Chúc mừng những thành tích, kết quả rất ấn tượng của Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ nhất, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn, các đồng chí Hội Cựu CAND tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lực lượng CAND, nhất là Công an cơ sở, xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thật sự là chỗ dựa vững chắc của lực lượng CAND.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu.

Thay mặt Hội Cựu CAND Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự, phát biểu chỉ đạo quan trọng với Đại hội và trao tặng Hội Cựu CAND Việt Nam bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này cũng nhắc nhở Hội Cựu CAND và mỗi cán bộ hội viên cựu CAND phải suốt đời ghi nhớ và thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

“Ý thức được trách nhiệm của mình, chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu nội dung chỉ đạo, huấn thị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đây cũng là những định hướng cơ bản, trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của Hội Cựu CAND Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.” - Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Lương Tam Quang, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an giao nhiệm vụ cho Đại hội.

Ngay sau Đại hội, Hội Cựu CAND Việt Nam và các cấp hội sẽ quyết tâm cao, đề ra các chương trình cụ thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ bằng hành động và hiệu quả hoạt động, đặc biệt là duy trì tổ chức hội cơ sở, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và MTTQ Việt Nam giao.