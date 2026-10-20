Phát huy 'Ba nhất', chung tay giữ màu xanh đại ngàn

Tích cực tuyên truyền bảo vệ rừng

TP Huế hiện có 305.673,44 héc ta (ha) đất rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 205.201 ha; rừng trồng là 100.472 ha, tỷ lệ che phủ rừng toàn thành phố đạt 57,15%.

Thời gian qua, thực hiện quy chế phối hợp giữa Chi cục kiểm lâm TP Huế và Công an TP Huế trong công tác quản lý bảo vệ rừng, lực lượng Công an cấp xã ở địa bàn có rừng đã tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả các mặt công tác để bảo vệ tốt những cánh rừng xanh giữa đại ngàn.

Nhờ Công an xã A Lưới 1 (TP Huế) làm tốt tuyên truyền, nhiều người dân đã giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và chung sức bảo vệ rừng ở địa bàn.

Đặc biệt, phát huy tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất”, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an các xã miền núi ở A Lưới (TP Huế) đã bám địa bàn cơ sở, tích cực phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các tổ bảo vệ rừng cộng đồng thực hiện tốt công tác phòng chống phá rừng, lấn chiếm đất rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định.

Tại địa bàn xã A Lưới 1 hiện có hơn 13.364 ha diện tích đất có rừng; trong đó diện tích rừng tự nhiên hơn 10.845 ha. Thời gian qua, Công an xã A Lưới 1 đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các cộng đồng thôn trên địa bàn xã để tăng cường quản lý bảo vệ rừng. Ngoài thường xuyên phối hợp tuần tra bảo vệ rừng, Công an xã A Lưới 1 còn chung sức cùng các đơn vị tại địa phương kịp thời khống chế 2 vụ cháy rừng trồng với diện tích 6 ha.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã A Lưới 5 nỗ lực dập tắt đám cháy để bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, Công an xã còn tích cực vận động, tuyên truyền người dân trên địa bàn giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để người dân sử dụng các loại vũ khí tự chế vào rừng săn bắn. Mới đây, trong một lần lên rừng, anh Hồ Văn Lát trú tại xã A Lưới 1 tình cờ phát hiện 50 viên đạn nên anh Lát lập tức mang số đạn này về giao nộp cho Công an xã.

Ngoài ra, nhờ công tác tuyên truyền, vận động của Công an xã A Lưới 1 nên người dân ở địa bàn xã đã nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ rừng và các loài động vật hoang dã.

Ông Hồ Văn Ôn, Trưởng ban Quản lý rừng cộng đồng thôn Lê Triêng 1 (xã A Lưới 1) cho biết, những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng nên đời sống bà con dân bản dần khởi sắc hơn khi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai trên diện tích hơn 428 ha thuộc lưu vực thủy điện A Lin.

“Ngoài sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã và kiểm lâm, hiện thôn đang duy trì 2 tổ tuần tra bảo vệ rừng với 22 thành viên. Bình quân mỗi tháng chúng tôi tổ chức 2 - 3 đợt tuần tra, mỗi đợt kéo dài 2 ngày 1 đêm. Nhờ thế nên tình trạng lấn chiếm đất rừng hay săn bắt động vật hoang dã được đẩy lùi hoàn toàn”, ông Ôn cho hay.

Cán bộ Công an xã cùng với lực lượng kiểm lâm đến nhà dân vận động giao nộp các loại vũ khí thô sơ và tuyên truyền bảo vệ rừng.

Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 Nguyễn Văn Hải khẳng định: “Nhờ sự chung sức, hỗ trợ của lực lượng Công an đóng trên địa bàn và các đơn vị nên hơn 1.100 ha rừng giao cho địa phương quản lý được lập phương án giao cho các cộng đồng thôn trên địa bàn xã bảo vệ. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã tổ chức hàng chục đợt tuần tra, trực chốt quản lý bảo vệ rừng, nhờ vậy mà tỷ lệ che phủ rừng ở địa bàn đạt hơn 64%”.

Ngoài các nhiệm vụ kể trên, thời gian qua, lực lượng Công an các xã A Lưới còn tích cực phối hợp với các đơn vị tại địa bàn để tuyên truyền phòng, chống cháy rừng; kịp thời cùng với người dân địa phương khống chế các vụ cháy rừng xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại các vụ cháy rừng. Như cách đây không lâu, Công an xã A Lưới 5 nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy rừng tại khu vực thôn Chi Đu Nghĩa. Do thời tiết nắng nóng, gió lớn và thảm thực bì khô dày nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát cháy dữ dội. Nhận tin báo, Công an xã A Lưới 5 đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng kiểm lâm, quân sự, chính quyền địa phương và nhân dân, khẩn trương phát dọn đường băng cản lửa, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy.

Mặc cho khói bụi dày đặc, nhiệt độ cao và nhiều nguy cơ mất an toàn, CBCS Công an và các lực lượng vẫn kiên trì bám hiện trường dập lửa với quyết tâm bảo vệ bằng được diện tích rừng và tài sản của Nhà nước, của người dân địa phương.

Thiếu tá Ngô Văn Thành, Trưởng Công an xã A Lưới 5 nhớ lại: “Sau nhiều giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, vụ cháy rừng tại khu vực thôn Chi Đu Nghĩa, xã A Lưới 5 đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực rừng lân cận, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào thi đua “Ba nhất”, góp phần bảo vệ diện tích rừng ở địa phương”.

Để Vườn quốc gia Bạch Mã… thêm xanh

Trong khi đó, Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã, TP Huế hiện có diện tích tự nhiên hơn 37.423 ha, có hệ động, thực vật rất phong phú với nhiều loài thuộc Sách Đỏ Việt Nam 2007 và có tên trong Danh lục IUCN năm 2016.

Để tăng cường công tác bảo vệ VQG Bạch Mã, thời gian qua, lực lượng kiểm lâm VQG Bạch Mã cũng đã phối hợp với Công an xã và các thôn tổ chức các đợt tuyên truyền tại nhà người dân trên địa bàn các xã Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng (TP Huế) và xã Sông Kôn (TP Đà Nẵng).

Vườn quốc gia Bạch Mã đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tại nhà các hộ dân, lực lượng Công an và kiểm lâm đã phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã; vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không thực hiện các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Vườn quốc gia Bạch Mã còn kết hợp điều tra, nắm bắt tình hình sinh kế và đời sống của các hộ dân, tìm hiểu những khó khăn, nhu cầu thực tế để có cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp, góp phần gắn công tác bảo vệ rừng với ổn định sinh kế và nâng cao đời sống người dân vùng đệm.

Đến tận nhà dân phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ rừng VQG Bạch Mã.

“Trong năm 2023, số đối tượng có nguy cơ tác động đến tài nguyên rừng là 175 đối tượng. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đến nay giảm xuống còn hơn 70 đối tượng. Những chuyển biến trên cho thấy tín hiệu tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Việc phối hợp chặt chẽ với Công an xã, lực lượng ở các thôn để duy trì tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, kết hợp nắm bắt sinh kế người dân đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở”, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc VQG Bạch Mã khẳng định.

Lực lượng Công an, kiểm lâm tuyên truyền người dân ở các thôn, bản chủ động bảo đảm ANTT, bảo vệ rừng Bạch Mã.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 35 vụ phá rừng trái pháp luật với tổng diện tích 4,41 ha, xảy ra tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng và phường Phong Thái. Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ với tổng số tiền 50 triệu đồng, các vụ còn lại đang tiếp tục điều tra, xác minh đối tượng vi phạm.

Ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho rằng, hiện đơn vị đang tiếp tục tham mưu cấp trên triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững. Trong đó ưu tiên bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, nâng cao chất lượng rừng, tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng và chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.