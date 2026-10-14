Phạt hơn 663 triệu đồng các trang trại nuôi lợn vi phạm môi trường ở Thanh Hóa

Theo thông tin từ xã Thanh Quân (Thanh Hóa) trên địa bàn xã hiện có 6 trang trại chăn nuôi lợn tập trung đang hoạt động với tổng công suất thiết kế 102.700 con. Tính đến tháng 8/2026, tổng đàn chăn nuôi thực tế tại các cơ sở này đạt 75.754 con.

Nhằm đánh giá đúng thực trạng, UBND xã Thanh Quân cùng lực lượng chức năng đã tổ chức 9 cuộc kiểm tra tại 6 trang trại. Quá trình kiểm tra ghi nhận hàng loạt vi phạm liên quan đến việc thu gom, xử lý và xả nước thải, vận hành công trình xử lý chất thải, thực hiện giấy phép môi trường, kiểm soát mùi hôi và quản lý chất thải rắn.

Trong đó, Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân bị phát hiện tự ý thay đổi nội dung so với giấy phép môi trường nhưng không báo cáo, đồng thời chưa vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định.

Trên địa bàn xã Thanh Quân hiện có 6 trang trại chăn nuôi lợn tập trung đang hoạt động với tổng công suất thiết kế 102.700 con. Ảnh: Gia Hân.

Một số mẫu nước thải có thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật, trong đó Coliform vượt 2,2 lần, tổng nitơ vượt 1,03 lần, đồng thời ghi nhận vị trí rò rỉ, chảy nước thải ra môi trường.

Hoạt động xử lý xác lợn chết sai quy trình, đốt bằng lò gas nhưng không xử lý khí thải, mùi cũng được xác định là nguyên nhân gây phát sinh mùi hôi. Tại khu vực phía sau quạt hút của các dãy chuồng nuôi, nồng độ NH3 vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 1,5 lần.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân, nước thải rò rỉ ra môi trường có tổng nitơ vượt 1,36 lần, Coliform vượt 7 lần so với quy chuẩn cho phép. Doanh nghiệp còn đốt chất thải rắn thông thường ngoài trời trái quy định, với khối lượng khoảng 800kg. Kết quả quan trắc không khí xung quanh cách trang trại 500m về phía Bắc ghi nhận chỉ tiêu NH3 vượt quy chuẩn kỹ thuật 1,26 lần.

Bên cạnh đó, mẫu nước thải lấy tại Công ty TNHH Công nghệ xanh G8 không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean bị phát hiện đốt khoảng 500kg chất thải rắn thông thường ngoài trời và chưa kiểm soát triệt để mùi hôi tại hầm hủy xác lợn cùng hồ thu phân. Còn Công ty TNHH Thương mại Song Dương vẫn tiềm ẩn nguy cơ tràn nước thải từ các hồ sinh học khi xảy ra mưa lớn và chưa hoàn thành đăng ký hợp quy đối với nguồn nước dùng tưới cây.

Trang trại lợn của Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân bị xử phạt 77 triệu đồng vì vi phạm môi trường. Ảnh: Gia Hân.

Thực tế ghi nhận vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối, khi các trang trại thực hiện vệ sinh, rửa chuồng hoặc thời tiết không thuận lợi cho việc khuếch tán, mùi hôi thối phát tán rõ rệt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân xung quanh.

Trước những sai phạm trên, UBND xã Thanh Quân đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 công ty gồm: Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân và Cụm chăn nuôi gia công Đồng Sán với tổng số tiền hơn 218 triệu đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành quyết định xử phạt 4/6 trang trại với tổng số tiền 445 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân bị phạt 271 triệu đồng, Công ty TNHH Công nghệ xanh G8 bị phạt 90 triệu đồng, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân bị phạt 77 triệu đồng và Công ty Đầu tư Quốc tế Asean bị phạt 7 triệu đồng.

Sau các đợt kiểm tra, các trang trại đã sửa chữa, cải tạo công trình xử lý chất thải, giúp tình trạng mùi hôi giảm bớt. Công ty TNHH Công nghệ xanh G8 đã hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục để truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Các trang trại còn lại cũng triển khai camera giám sát 24/24 giờ tại công trình xử lý chất thải và kết nối trực tiếp về UBND xã.

Tuy nhiên, do một số vi phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm, UBND xã Thanh Quân yêu cầu các cơ sở hoàn thành khắc phục trước ngày 15/10, riêng Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân và Công ty TNHH Thương mại Song Dương được gia hạn đến ngày 30/10.

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, yêu cầu các trang trại chuyển từ tư duy xử lý khi xảy ra sự cố sang chủ động phòng ngừa, không để hoạt động chăn nuôi làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.