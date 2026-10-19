Phạt hơn 600 triệu đồng vi phạm liên quan đến động vật hoang dã

Theo thông tin từ Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm tra tại những khu vực, tuyến và địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi săn bắt, bẫy bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái pháp luật động vật hoang dã, cũng như các vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tịch thu, tiêu hủy các tang vật đánh bẫy chim trời, động vật hoang dã.

Riêng trong tháng 9, Chi cục Kiểm lâm phát hiện, xử lý 1 vụ vi phạm hành chính liên quan đến động vật hoang dã, với số tiền xử phạt 3 triệu đồng. Tang vật bị tịch thu gồm 26 cá thể chim hoang dã, trong đó có 8 cá thể chim chào mào, 8 cá thể cu gáy và 10 cá thể sáo nâu. Toàn bộ số chim này được thả về môi trường tự nhiên.

Thu giữ lưới đánh bắt chim trời

Trong khi đó, Chi cục Biển đảo và Thủy sản phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm hành chính liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chủ yếu là hành vi khai thác sai vùng, với tổng số tiền xử phạt 414 triệu đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 31 vụ vi phạm hành chính liên quan đến động vật hoang dã, lâm sản và khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong đó, có 5 vụ mua bán, vận chuyển động vật trái pháp luật; 6 vụ nuôi nhốt, tàng trữ động vật trái pháp luật.

Có 6 vụ vi phạm liên quan đến thủ tục, quảng cáo, mua bán động vật hoang dã trên mạng xã hội; 4 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng và 10 vụ vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Thả chim trời về lại môi trường tự nhiên

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong các vụ việc là 600,5 triệu đồng. Tang vật, phương tiện bị tịch thu, xử lý theo quy định gồm 1.019 cá thể động vật rừng; 12,9 kg sản phẩm động vật rừng; 102 kg và 1.200 m lưới; 8 loa, 8 ắc quy, 505 cò xốp, 2 âm ly, 550 que dính nhựa, 790 cọc tre, 4 bộ kích điện và 20 m dây điện.

Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn phóng sinh động vật đúng quy định pháp luật tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Lê Đức Cường, Phó Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, mặc dù đạt được những kết quả tích cực, công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản vẫn gặp không ít khó khăn do hoạt động quảng cáo, rao bán, mua bán trái pháp luật động vật hoang dã trên môi trường mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Bên cạnh đó, các dụng cụ đánh bắt cá bằng kích điện có giá thành thấp, kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng và có thể tự chế tạo từ pin, bình ắc quy, máy phát điện. Người vi phạm thường hoạt động vào ban đêm hoặc trong mùa mưa bão, khiến việc phát hiện, kiểm tra và xử lý gặp nhiều trở ngại.