Phát hiện, xử lý thuyền khai thác cát trái phép trên sông Gianh

Qua kiểm tra ban đầu, phương tiện được lắp đặt 4 máy hút cát. Khối lượng cát đã khai thác tại thời điểm lập biên bản khoảng 40m3.

Sau khi bị phát hiện, người điều khiển phương tiện đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao vụ việc cho Công an xã Tân Gianh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tổ công tác liên ngành của xã Tân Gianh phát hiện thuyền khai thác cát trái phép trên sông Gianh - Ảnh: M.N

Trước đó, vào tối ngày 12/9 và 8/10, tổ liên ngành cũng đã phát hiện 2 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Xác định đấu tranh, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, xã Tân Gianh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và địa phương tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.