Phát hiện, xử lý nhiều vụ liên quan đến ma túy

Cụ thể, ngày 31-10, Công an phường Bảo Vinh phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Dũng (sinh năm 1989, ở phường Bảo Vinh) có hành vi tàng trữ 19 gói ma túy. Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan, thu giữ 34 gói ma túy. Qua rà soát địa bàn, Công an phường Bảo Vinh đã lập hồ sơ, phối hợp đưa 23 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Tại xã Bình Minh, Công an xã phát hiện Giáp Trường Giang (sinh năm 1997, ở ấp Trà Cổ) có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại xã Bình An, qua kiểm tra hành chính nhà ở của Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1984, ở ấp An Bình), công an phát hiện Trung và Huỳnh Công Triều (sinh năm 1991, ở cùng xã) dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, xác định cả 2 đã nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Trung.