Phát hiện, xử lý nhiều học sinh đi mô-tô, xe máy

Công an xã Việt An kiểm tra, phát hiện nhiều học sinh điều khiển xe mô-tô.

Qua TTKS, lực lượng chức năng đã phát hiện, phối hợp xử lý 10 trường hợp vi phạm, chủ yếu là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng Công an chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm và gia đình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT. Trong đó, đặc biệt lưu ý trách nhiệm của phụ huynh tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển nhằm bảo vệ an toàn cho con em.