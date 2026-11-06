Phát hiện, xử lý hơn 62.500 trường hợp vi phạm liên quan đến xe kinh doanh vận tải

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến xe kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe ô tô khách, xe container để lại những thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe con người và thiệt hại về tài sản.

Do vậy, việc phát hiện và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông liên quan đến loại phương tiện này sẽ góp phần hạn chế, ngăn chặn được những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

Cụ thể, từ đầu năm 2026 đến nay (từ 15/12/2025 đến 3/11/2026), lực lượng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý hơn 62.500 trường hợp vi phạm liên quan đến xe kinh doanh vận tải.

Trong đó, xe kinh doanh vận tải hành khách là hơn 18.700 trường hợp vi phạm; xe kinh doanh vận tải hàng hóa là hơn 43.800 trường hợp vi phạm.

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 203 trường hợp, trừ điểm Giấy phép lái xe hơn 4.600 trường hợp.

Một số lỗi vi phạm phổ biến như: Vi phạm tốc độ; chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng quy định; vi phạm nồng độ cồn; dừng xe, đỗ xe không đúng quy định; lưu thông đường cấm, khu vực cấm; chở hàng quá khổ, quá tải; chở vật liệu rơi vãi trên đường; không thắt dây an toàn; lưu thông không đúng làn đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông…

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn quán triệt yêu cầu đảm bảo thực hiện đúng quy trình công tác.

Các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải được phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Duy trì, phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành Công an, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương trong quá trình kiểm tra, xử lý

Công tác kiểm tra, xử lý tiến hành linh hoạt, căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn đảm trách, có thể tiến hành kiểm tra trên tuyến đường giao thông hoặc cũng có thể kiểm tra ngay tại các bến, bãi tập kết xe.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra xử lý phải kết hợp lồng ghép đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và đội ngũ tài xế.

Từ đó, nâng cao nhận thức của đội ngũ tài xế trong việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trên đường. Nâng cao trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc quản lý đội ngũ tài xế, tuyệt đối không giao xe cho người không đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Dự báo từ nay đến cuối năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hành khách gia tăng, kéo theo số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, chú trọng kiểm soát, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến xe kinh doanh vận tải, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.