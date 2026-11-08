Ngày 8/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua công tác nắm tình hình và theo dõi trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hẹn nhau sử dụng xe mô tô, tụ tập đông người trên các tuyến đường trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và mất an toàn giao thông.

Phát hiện, xử lý hơn 500 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm giao thông.

Trước tình hình trên, trong đêm 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại nhiều khu vực trên địa bàn.

Các lực lượng tập trung kiểm tra tại những tuyến đường thường xuyên có đông thanh, thiếu niên tụ tập vào ban đêm như Hồ Tùng Mậu, Lê Nin, tuyến đường 72m và một số tuyến đường khác.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 500 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ hàng trăm xe mô tô để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Tạm giữ hàng trăm xe mô tô để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đông người khi tham gia giao thông. Đáng chú ý, một số trường hợp còn có hành vi lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và gây mất trật tự công cộng.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển. Đồng thời, nhà trường và gia đình cần phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh.

Test nhanh ma túy đối với các trường hợp.

Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đặc biệt vào buổi tối và ban đêm; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.