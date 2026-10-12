Phát hiện, xử lý 9.755 trường hợp vi phạm qua camera tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cán bộ Đội Cảnh sát guiao thông Bến Thành (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) ghi nhận hình ảnh phương tiện vi phạm qua camera. Ảnh: CATPHCM

Thông qua hệ thống camera giám sát, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận các hành vi vi phạm như: Dừng, đỗ xe tại nơi có biển cấm; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; điều khiển phương tiện đi trên vỉa hè và các hành vi vi phạm khác. Hình ảnh thu thập được kiểm tra, đối chiếu, xác minh để xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành đã phát hiện, ghi nhận 9.755 trường hợp vi phạm qua camera, gồm 9.017 trường hợp ô tô và 738 trường hợp mô tô hai bánh các loại.

Trong đó, 3.313 trường hợp đã chấp hành quyết định xử phạt, đạt 33,96%; còn 6.442 trường hợp, chiếm 66,04%, chưa chấp hành quyết định xử phạt.

Các trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt đều được gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân và cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính.

Những hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông: dừng, đỗ xe không đúng quy định gây cản trở giao thông; không chấp hành tín hiệu đèn dễ dẫn đến va chạm tại nút giao; sử dụng điện thoại làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống; điều khiển phương tiện trên vỉa hè gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Việc tăng cường ghi hình, xử lý vi phạm góp phần chấn chỉnh nhận thức người tham gia giao thông chỉ chấp hành pháp luật khi có lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ.

Việc xử lý vi phạm hình ảnh qua hệ thống camera, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 73/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an. Trình tự xử lý trường hợp phát hiện vi phạm nhưng không dừng được phương tiện thực hiện theo Điều 24 Thông tư này và quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2025/TT-BCA.

Sau khi kiểm tra, xác minh thông tin về phương tiện và người có liên quan, cơ quan Công an thực hiện thông báo, giải quyết vụ việc theo quy định. Người dân cần chủ động kiểm tra thông tin, thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị xử lý; khi giải quyết vụ việc được xem hình ảnh, kết quả ghi nhận hành vi vi phạm.

Việc xử lý căn cứ kết quả xác minh, bảo đảm quyền giải trình và quyền, lợi ích hợp pháp của người có liên quan. Đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hình ảnh, thông báo vi phạm hành chính được gửi đến cá nhân có liên quan; đồng thời, thông tin phương tiện vi phạm được chuyển đến cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định theo quy định.

Bên cạnh hình ảnh từ hệ thống giám sát và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông còn tiếp nhận hình ảnh, video vi phạm do người dân cung cấp qua VNeID, VNeTraffic hoặc được phản ánh trên báo chí, mạng Internet có thể hỗ trợ lực lượng chức năng xác minh phương tiện, người có liên quan, thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm.

Đặc biệt, đối với các vụ tai nạn giao thông có phương tiện rời khỏi hiện trường, hình ảnh từ camera hành trình, camera an ninh và thông tin của người dân là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.

Việc chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân trong phòng ngừa vi phạm, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Người dân có thể chủ động cung cấp thông tin, phản ánh và phối hợp với lực lượng chức năng qua các kênh tiếp nhận theo quy định. Ứng dụng công nghệ trong phát hiện, xử lý vi phạm không chỉ nhằm xử lý hành vi đã xảy ra mà quan trọng hơn là góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, là những hành động thiết thực để bảo vệ bản thân và cộng đồng.