Phát hiện, xử lý 8 trường hợp học sinh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

Lực lượng chức năng làm việc và lập biên bản đối với 2 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

8 trường hợp vi phạm được phát hiện đang gửi phương tiện tại hộ dân gần trường học. Đáng chú ý, trong số này có 2 trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện nhưng vẫn sử dụng xe phân khối lớn đến trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.