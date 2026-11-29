Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Trong tổng số các vụ việc được phát hiện, xử lý có 47 vụ, 52 đối tượng đánh bạc trên không gian mạng, tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; 4 vụ, 69 đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.700 tỷ đồng.

Nổi bật, Công an tỉnh phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công chuyên án “018L” và “226L”, bắt giữ, đưa 176 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ Campuchia về Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Qua điều tra xác định, các đối tượng giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa để lừa đảo hàng trăm người dân, chiếm đoạt số tiền hơn 2.300 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 2 vụ án, 67 bị can. Bên cạnh đó, lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn 15 trường hợp công dân chuẩn bị chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, tổng số tiền 293 triệu đồng.

Kết quả trên cho thấy sự quyết liệt trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tăng cường tuyên truyền để người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trên không gian mạng.