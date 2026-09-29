Phát hiện, xử lý 18.481 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đối với vi phạm về nồng độ cồn, CSGT kiểm tra, phát hiện 3.148 trường hợp vi phạm; 20 trường hợp điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy; xử phạt vi phạm hành chính trên 15 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 191 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 1.242 trường hợp, tạm giữ 3.168 phương tiện.

Cùng với đó, lực lượng CSGT thực hiện chuyên đề “tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ”, phát hiện, lập biên bản 112 trường hợp vi phạm, trong đó: quá tải 45 trường hợp, quá khổ 29 trường hợp, cơi nới thành thùng 4 trường hợp, hành vi giao xe chở quá khổ, quá tải 34 trường hợp; phạt tiền trên 1,1 tỷ đồng; trừ điểm giấy phép lái xe 42 trường hợp, tước giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định 10 trường hợp, tước phù hiệu phương tiện 3 trường hợp.

Đối với vi phạm tốc độ, CSGT phát hiện 4.371 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 764 trường hợp. Toàn tỉnh xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông, làm 31 người chết, bị thương 97 người, ước tính thiệt hại tài sản khoảng trên 1,6 tỷ đồng.

Hiện nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm các chuyên đề tuần tra, khép kín địa bàn, đặc biệt tập trung xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn trên cả ba tiêu chí.