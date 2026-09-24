Phát hiện, xử lý 140 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ rừng

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao cá thể chim Hồng Hoàng quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng - Ảnh: CTV

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, trong năm 2026, các ngành, cơ quan chức năng ở tỉnh, gồm: Chi cục Kiểm lâm, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan đã thực hiện ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; ký quy chế phối hợp với Kiểm lâm TP. Huế và Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh; ký quy chế phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực biên giới; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản qua biên giới.

Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp; quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; kịp thời xử lý các vụ vi phạm; thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục thực hiện các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng...