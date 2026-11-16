Phát hiện xe tải chở hơn 600 lít dầu ăn đã qua sử dụng

Ngày 16/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện một xe tải vận chuyển hơn 600 lít dầu ăn đã qua sử dụng nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 15/11, tại Km396+100 Quốc lộ 15, đoạn qua xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37B-292.XX.

Số lượng dầu ăn được đựng trong các can nhựa.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn 600 lít dầu ăn đã qua sử dụng, được đựng trong nhiều loại can nhựa.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế điều khiển xe chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.