Phát hiện xe tải chở hơn 3.000 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Quảng Ninh) cho biết, Tổ công tác số 12 (Đội CSGT đường bộ số 2) vừa kiểm tra một xe tải trên Quốc lộ 18, phát hiện hơn 3.000 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải, phát hiện 3.060 sản phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: CAQN

Cụ thể, vào khoảng 10h10 ngày 21/9, Tổ công tác số 12 tiến hành kiểm tra ô tô tải BKS 14H-033.xx đang lưu thông theo hướng Cẩm Phả - Tiên Yên (tại Km172 Quốc lộ 18, đoạn qua xã Hải Hòa).

Thời điểm kiểm tra, xe do anh N.V.H. (SN 1988, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện có 3.060 sản phẩm thực phẩm các loại trên xe, tổng trị giá ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Số hàng hóa gồm: 150 gói khô gà cay, 200 gói cổ vịt nướng, 300 gói sách bò chay, 660 gói xúc xích, 150 gói khô bò cay, 1.000 thanh kẹo cao su và 600 gói thanh cua cay.

Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa trên. Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời bàn giao vụ việc cùng 3.060 sản phẩm cho Đội Quản lý thị trường số 3 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo lực lượng chức năng, việc tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông không chỉ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn góp phần phát hiện các phương tiện vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.