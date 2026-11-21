Lô hàng không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện.

Ngày 21/11, Công an TP Quảng Ninh thông tin, mới đây, trong lúc tuần tra trên tuyến đường qua thôn 1, xã Quảng Hà, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT phát hiện xe tải van biển kiểm soát 29D-017.xx có dấu hiệu nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 35 thùng xúc xích, mỗi thùng nặng 15 kg. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe N.T.D. (SN 1991, trú xã Quảng Hà) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng này.

Tổ công tác đã lập hồ sơ, bàn giao toàn bộ lô hàng cho Đội Quản lý thị trường số 2 để xác minh, xử lý theo quy định.

Dịp cuối năm, Đội CSGT đường bộ số 3 sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường phụ trách để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc.