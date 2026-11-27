Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17.11.2026, tại Km171+500, khu vực Trạm thu phí cao tốc Móng Cái – Vân Đồn, Tổ công tác liên ngành phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29E-687.24, lưu thông theo hướng Móng Cái – Vân Đồn.

Người điều khiển phương tiện là Hồ Nhật Mạnh (SN 1993, trú tại khu phố Nội Trì, phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh).

Hồ Nhật Minh cùng tang vật

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 60 thùng carton, mỗi thùng chứa 20 chiếc mã tấu bằng kim loại. Toàn bộ số tang vật đều chưa qua sử dụng, có tổng chiều dài 65cm, phần lưỡi dài 45cm, đầu nhọn, sắc, bản rộng nhất 5,7cm và cán nhựa dài 20cm.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến việc vận chuyển số mã tấu nói trên.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Tổ công tác đã bàn giao người điều khiển, phương tiện và toàn bộ tang vật cho Công an phường Móng Cái 2 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Việc phát hiện số lượng lớn mã tấu trên tuyến cao tốc cho thấy yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển các loại vũ khí, công cụ nguy hiểm, chủ động phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.