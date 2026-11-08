Phát hiện xe ôtô khách vận chuyển 2.750 bao thuốc lá lậu

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 7/11/2026, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 80, khi đến khu vực ấp Thành Công, xã Mỹ Thuận thì phát hiện xe ôtô khách biển kiểm soát 68F-010.52 do tài xế Lê Thắng (SN 1959, cư trú: xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) điều khiển, đang chạy hướng Hà Tiên – Rạch Giá có dấu hiệu nghi vấn nên Tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Phương tiện và tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện xe đang vận chuyển 10 thùng giấy carton bên trong các thùng giấy có chứa 2.750 bao thuốc lá ngoại, thuộc nhiều nhãn hiệu.

Qua làm việc ban đầu, tài xế Lê Thắng khai, trước đó nhận chở khách theo hợp đồng nhưng khi đi rước khách thì chuyến đi bị hủy. Trên đường về, có một người lạ gửi các thùng hàng để vận chuyển về Rạch Giá, ông Thắng không biết bên trong có thuốc lá lậu.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật và phương tiện, đồng thời bàn giao vụ việc cho Công an xã Mỹ Thuận tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.