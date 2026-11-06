Phát hiện xe máy không biển số, công an làm rõ vụ trộm cắp

Trước đó, khoảng 11h ngày 5/11/2026, trong quá trình bảo đảm an ninh, trật tự tại thôn Hoàng Hòa, xã Mao Điền, Công an xã phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng tiếp cận, hai thanh niên bất ngờ bỏ lại phương tiện rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, Công an xã Mao Điền triển khai lực lượng truy tìm, đồng thời huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân phối hợp rà soát địa bàn.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án.

Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện, đưa hai đối tượng cùng chiếc xe máy về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Qua đấu tranh, hai đối tượng được xác định là P.V.V. (SN 2010, trú tại thôn Đoan Xá, xã Kiến Hải) và N.T.H. (SN 2011, trú tại thôn Đa Ngư, xã Kiến Hưng, TP. Hải Phòng).

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận đang có ý định trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Mao Điền nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn.

Đáng chú ý, theo lời khai của P.V.V., chiếc Honda Wave sơn màu xanh, không gắn biển kiểm soát mà hai đối tượng sử dụng là tài sản do V. trộm cắp khoảng một tháng trước tại đoạn đường C6, thuộc tổ dân phố Quyết Tiến, phường Đồ Sơn, Hải Phòng.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, Công an xã Mao Điền đã bàn giao hai đối tượng cùng phương tiện và tang vật liên quan cho Công an phường Đồ Sơn tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.