Phát hiện xe máy điện giá 24 triệu đồng, động cơ Bosch, đi xa 75km

Xe máy điện động cơ Bosch, đi xa 75km

Xe máy điện EVGO A

Xe máy điện EVGO A do Tập đoàn Sơn Hà sản xuất, hướng tới nhu cầu di chuyển hằng ngày với tốc độ tối đa dưới 50 km/h. Điểm đáng chú ý nằm ở động cơ Bosch có công suất danh định 800 W, công suất tối đa 1.500 W, kết hợp bộ ắc quy 60V - 20Ah.

Theo thông số nhà sản xuất, EVGO A có thể di chuyển khoảng 75 km sau mỗi lần sạc, trong khi tải trọng công bố đạt 180 kg.

EVGO A sở hữu kích thước tổng thể 1.890 x 660 x 1.130 mm, thuộc nhóm xe điện tương đối gọn để phục vụ nhu cầu đi lại trong đô thị.

Chiều cao yên ở mức 750 mm. Đây là thông số khá đáng chú ý với người dùng thường xuyên phải chống chân khi di chuyển trên những tuyến đường đông phương tiện.

EVGO A được cung cấp với 5 lựa chọn màu sắc

Xe sử dụng bộ bánh đường kính 16 inch, vành thép đúc kết hợp lốp không săm. So với những mẫu xe điện sử dụng bánh 10-12 inch, kích thước bánh lớn là một điểm khác biệt trong cấu hình của EVGO A.

Ở phía trước, nhà sản xuất trang bị phanh đĩa, trong khi hệ thống treo gồm giảm xóc dầu phía trước và lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực phía sau. Trọng lượng xe được công bố ở mức 86 kg, còn tải trọng tối đa là 180 kg.

EVGO A được cung cấp với 5 lựa chọn màu sắc gồm đỏ, trắng, xám, vàng nhạt và xanh than, tạo thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng trẻ hoặc người mua xe phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Một trong những thông số đáng chú ý nhất của EVGO A nằm ở hệ thống truyền động. Xe sử dụng động cơ điện Bosch với công suất danh định 800 W và công suất tối đa 1.500 W.

Hai con số này cần được phân biệt. Mức 800 W phản ánh công suất vận hành danh định của động cơ, trong khi 1.500 W là mức công suất tối đa mà hệ thống có thể đạt tới trong những điều kiện nhất định.

Theo thông số công bố, tốc độ tối đa của EVGO A ở mức dưới 50 km/h. Cấu hình này cho thấy mẫu xe tập trung vào nhu cầu đi lại trong đô thị hơn là khả năng vận hành ở tốc độ cao. EVGO A sử dụng ắc quy 60V - 20Ah thay vì bộ pin lithium thường gặp trên một số mẫu xe điện mới.

Theo nhà sản xuất, một lần nạp đầy năng lượng mất khoảng 8-10 giờ. Bộ sạc có chức năng tự động ngắt khi hoàn tất quá trình sạc.

Thời gian này tương đối dài nếu so với các dòng xe máy điện sử dụng pin lithium và hỗ trợ công suất sạc lớn hơn. Đổi lại, người sử dụng có thể lựa chọn sạc qua đêm nếu nhu cầu di chuyển chủ yếu diễn ra vào ban ngày.

Với bộ ắc quy 60V - 20Ah, EVGO A có phạm vi hoạt động được công bố khoảng 75 km sau mỗi lần sạc đầy. Con số này phù hợp hơn để tham khảo khi đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày.

Chẳng hạn, với quãng đường sử dụng khoảng 20-25 km/ngày, về lý thuyết xe có thể đáp ứng khoảng 3 ngày trước khi cần nạp lại điện. Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính dựa trên phạm vi công bố.

Quãng đường thực tế của xe điện còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tải trọng, tốc độ trung bình, tình trạng ắc quy, áp suất lốp, địa hình, số lần tăng tốc và điều kiện giao thông.

Đặc biệt, dung lượng khả dụng của ắc quy có thể giảm dần trong quá trình sử dụng, khiến phạm vi hoạt động sau một lần sạc thay đổi theo thời gian.

Bên cạnh cấu hình vận hành, EVGO A được trang bị một số phụ kiện cơ bản gồm gương chiếu hậu, bộ sạc và hệ thống chống trộm.

Giá xe máy điện EVGO A

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, với giá 24,9 triệu đồng, EVGO A đang nằm trong khoảng giá có khá nhiều lựa chọn xe máy điện trên thị trường. Điểm tạo khác biệt của mẫu xe đến từ động cơ Bosch, bánh 16 inch, phanh đĩa trước và tải trọng công bố 180 kg.

Trong khi đó, việc sử dụng ắc quy và thời gian sạc 8-10 giờ là những yếu tố người mua cần cân nhắc nếu thường xuyên di chuyển quãng đường dài.

Xét tổng thể, EVGO A hướng khá rõ đến nhóm người dùng cần một phương tiện điện để đi học, đi làm hoặc di chuyển quãng ngắn trong đô thị, với tốc độ dưới 50 km/h và phạm vi công bố 75 km sau mỗi lần sạc.

Xe máy điện giá hơn 10 triệu đồng, có mẫu đi gần 130 km/sạc, không cần bằng lái phù hợp với học sinh trên 16 tuổi

Các mẫu xe dưới đây có giá bán dưới 17 triệu đồng, đa dạng về thiết kế, tốc độ và phạm vi hoạt động, có thể đáp ứng nhu cầu đi học của học sinh.

Xe máy điện Aima M1 Sport: giá 10,5 triệu đồng

Aima M1 Sport

Aima M1 Sport là một trong những mẫu xe có giá thấp nhất trong danh sách, với mức tham khảo khoảng 10,5 triệu đồng.

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe được trang bị động cơ 250W, cho tốc độ tối đa 25 km/h. Nguồn điện đến từ bộ ắc-quy 48V-12Ah, đủ để xe di chuyển khoảng 50 km sau một lần sạc đầy. Thời gian nạp điện vào khoảng 8 giờ.

M1 Sport sử dụng khung thép sơn tĩnh điện, vành đúc hợp kim kết hợp lốp không săm. Trang bị đi kèm gồm hệ thống chiếu sáng LED, màn hình LCD, phanh tang trống ở cả bánh trước và bánh sau cùng khóa Smartkey.

Thiết kế của mẫu xe này được phát triển theo phong cách M133 quen thuộc, hướng nhiều hơn tới người dùng trẻ và nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị.

Xe máy điện Yadea I6: giá 11,8 triệu đồng

Yadea I6

Yadea I6 hiện có giá trong khoảng 11,8-13,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo Yadea Việt Nam, mẫu xe có kích thước 1.430 x 665 x 1.030 mm, chiều cao yên 700 mm và trọng lượng khoảng 38,5 kg. Khả năng tải tối đa được công bố ở mức 75 kg.

Xe sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than, công suất định danh 210W và công suất cực đại 250W. Tốc độ tối đa được giới hạn ở 25 km/h.

Tùy phiên bản, người dùng có thể lựa chọn ắc-quy 48V-12Ah hoặc pin lithium 48V-14Ah. Quãng đường hoạt động sau mỗi lần sạc đầy khoảng 50 km.

Một số tiện ích đáng chú ý gồm hệ thống đèn LED, màn hình LCD, giảm xóc thủy lực, phanh tang trống trên cả hai bánh và tính năng chống trộm.

Xe máy điện Yadea I-Fun: giá 11,9 triệu đồng

Yadea I-Fun

Có giá tham khảo 11,9 triệu đồng, Yadea I-Fun cũng hướng tới nhóm khách hàng trẻ cần phương tiện nhỏ gọn để đi học hoặc di chuyển hàng ngày.

Theo Báo Gia Lai online, xe dài 1.470 mm, rộng 700 mm và cao 1.010 mm. Chiều cao yên ở mức 700 mm, trọng lượng khoảng 40 kg.

I-Fun dùng động cơ HUB với công suất định danh 210W, tối đa 250W và vận tốc cao nhất 24 km/h.

Bộ pin lithium 48V-12Ah cho phép xe đi khoảng 45 km sau một lần sạc. Pin có thể tháo rời, giúp việc nạp điện thuận tiện hơn trong trường hợp người dùng không thể đưa xe tới vị trí có ổ cắm.

Trang bị trên xe gồm đèn LED, phanh tang trống trước và sau, giỏ trước dung tích 13 lít, sàn để chân rộng 400 mm cùng hệ thống khóa bánh chống trộm.

Xe máy điện TAILG GR55: giá 12,9 triệu đồng

TAILG GR55

TAILG GR55 có giá khoảng 12,9 triệu đồng và nằm trong nhóm xe đạp điện có khả năng vận hành tương đối cao.

Thông tin từ báo Xây dựng, xe được trang bị động cơ 500W, tốc độ tối đa 40 km/h. Bộ ắc-quy 48V-22,3Ah giúp phương tiện có thể di chuyển tối đa khoảng 80 km sau một lần sạc. Thời gian nạp đầy điện dao động 6-8 giờ.

GR55 nặng khoảng 42 kg, có kích thước 1.625 x 705 x 1.025 mm và chiều cao yên 720 mm.

Phanh đĩa được sử dụng ở bánh trước, trong khi phía sau là phanh tang trống. Xe dùng lốp kích thước 3.0-10 ở phía trước và 2.75-10 ở phía sau.

Với thiết kế gọn và trọng lượng vừa phải, GR55 được định vị cho học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện di chuyển ngắn trong thành phố.

Xe máy điện Yadea Odora S2: giá 16,5 triệu đồng

Yadea Odora S2

Ở mức giá 16,5 triệu đồng, Yadea Odora S2 là một trong những lựa chọn có tốc độ cao hơn trong nhóm xe điện hướng tới học sinh, sinh viên.

Theo hãng Yadea Việt Nam, xe có thể đạt vận tốc tối đa 46 km/h và đi khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy.

Odora S2 sử dụng ắc-quy thay vì pin lithium-ion. Kích thước xe đạt 1.775 x 669 x 1.120 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 750 mm.

Với khoảng giá từ hơn 10 triệu đến dưới 18 triệu đồng, người dùng hiện có khá nhiều lựa chọn xe điện phục vụ nhu cầu đi học và di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, ngoài giá bán, người mua cũng cần cân nhắc tốc độ tối đa, quãng đường hoạt động, loại pin hoặc ắc-quy và chi phí sử dụng lâu dài để chọn mẫu xe phù hợp.