Phát hiện xe khách chở 2.750 bao thuốc lá nhập lậu

Tài xế Thắng cùng số thuốc lá nhập lậu bị phát hiện.

Chiều 7/11, Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao phương tiện và tang vật cho Công an xã Mỹ Thuận tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 80, đoạn thuộc Tổ 1, ấp Thành Công, xã Mỹ Thuận, Tổ tuần tra kiểm soát phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 68F-010.52 do Lê Thắng (sinh năm 1959, ngụ xã Mỹ Thuận) điều khiển theo hướng Hà Tiên - Rạch Giá có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra 10 thùng giấy trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 2.750 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero và Jet không có hóa đơn, chứng từ. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ tang vật và bàn giao phương tiện, hàng hóa cho Công an xã Mỹ Thuận.

Làm việc ban đầu, tài xế khai trước đó nhận chở khách theo hợp đồng nhưng chuyến đi bị hủy. Trên đường về, tài xế nhận vận chuyển các thùng hàng do khách gửi nhưng cho biết không biết bên trong có thuốc lá.