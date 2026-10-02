Phát hiện xe khách chở 1.000 lọ hàng nhãn hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc

Lái xe cùng số hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ được lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách.

Khoảng 21h30' ngày 30/9/2026, Tổ công tác số 2, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát tại Km 199+200, Quốc lộ 18, đoạn thuộc thôn Hà Dong, xã Hải Lạng.

Phát hiện xe khách 16 chỗ, nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 15B-032.78, di chuyển theo hướng từ xã Hải Lạng đi xã Tiên Yên có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển là Đ.Tr.Kh. (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có một bao tải tối màu chứa hai thùng carton. Mỗi thùng có 50 hộp giấy màu trắng, mang nhãn nước ngoài “Mario Bio BOTATOX Lnj”. Bên trong mỗi hộp có 10 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ chứa một lọ chất bột màu trắng, tổng cộng 1.000 lọ.

Theo thông tin từ Công an TP Quảng Ninh, số hàng trên là dược phẩm dùng để xóa nếp nhăn, thon gọn cơ hàm. Làm việc với tổ công tác, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.

Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cùng số hàng phát hiện cho Công an xã Hải Lạng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.