Phát hiện xe chở 54 con lợn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi

Phương tiện cùng số lợn được lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra. Ảnh: Vũ Duy.

Ngày 24/9, Công an phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang, cho biết đã phối hợp với UBND phường kiểm tra, phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển 54 con lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm xác định số lợn trên dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Vĩnh Thông phối hợp với UBND phường kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 19A-897.XX do ông Nguyễn Công T điều khiển, đang dừng tại đường Mạc Thiên Tích, phường Vĩnh Thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 54 con lợn con, trọng lượng khoảng 8 - 10 kg/con. Tại thời điểm kiểm tra, ông T không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, kết quả xét nghiệm và giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lợn trên.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu đưa phương tiện cùng số lợn về trụ sở để xác minh, làm rõ; đồng thời lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xét nghiệm. Kết quả cho thấy các mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy số lợn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi theo quy định. Ảnh: Vũ Duy.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Công an phường Vĩnh Thông phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn theo quy định, nhằm ngăn ngừa nguy cơ phát tán, lây lan dịch bệnh.

Công an phường Vĩnh Thông đang tiếp tục phối hợp với UBND phường xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan để xử lý theo quy định.