Phát hiện xe chở 1,3 tấn gia cầm không giấy kiểm dịch

Theo đó, khoảng 0h cùng ngày, tại quốc lộ 22 (xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), đoàn kiểm tra phát hiện xe ô tô do tài xế P.V.U. điều khiển chở 385 con vịt xiêm và 120 con gà lông màu (tổng khối lượng khoảng 1,3 tấn) không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra xe vận chuyển gia cầm trên quốc lộ 22.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và đưa toàn bộ lô gia cầm về Trạm Kiểm dịch động vật Hóc Môn để kiểm dịch, lấy mẫu xét nghiệm cúm gia cầm.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm cúm gia cầm đối với số gia cầm trên.

Trước đó, rạng sáng 25/10, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp lực lượng chức năng cũng phát hiện 3 xe tải chở gần 1 tấn thịt heo, bò và dê giết mổ từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh qua quốc lộ 1 không có giấy kiểm dịch. Các tài xế sau đó đã tự nguyện tiêu hủy toàn bộ số hàng trên. Cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý các trường hợp vi phạm.